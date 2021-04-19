Главное за 19 апреля ⟩ Единая сеть вакцинации ViVaT, одежда в молочном павильоне рынка и перевод Навального

События дня:

Сегодня заработала система ViVaT (Единая сеть вакцинации) - это ИТ-система, которая координирует календари вакцинации от Covid-19, регистрирует факт вакцинации, а также поддерживает текущий статус вакцинации жителей и соответствие их приоритетным группам. Теперь на сайте manavakcina.lv появилась возможность не только подать заявку на вакцинацию, но и для жителей из открытых приоритетных групп выбрать место и время вакцинации.

"90-е возвращаются не только в Пурвциемс, но и на Центральный рынок": изменения оценили не все. На прошлой неделе заметно преобразился бывший молочный павильон на Рижском центральном рынке - теперь вместо витрин с творогом, сыром и маслом в историческом ангаре расположились киоски с одеждой. Председатель правления Рижского центрального рынка Артис Друвиниекс утверждает, что это временное решение, но, учитывая очень высокий спрос на промышленные товары, этот шаг был необходим.

Алексея Навального переводят в тюремную больницу в другой колонии. Его переводят из колонии в Покрове в стационар областной больницы для осужденных во Владимире. В заявлении ФСИН о Навальном говорится, что его состояние оценивается как удовлетворительное, политика ежедневно осматривает врач-терапевт. Также известно, что Навальному назначили витаминную терапию - как утверждается, с его согласия.

В Зиепниеккалнсе снова образовалась яма: в том году ее залатали почти за 19 000 евро. Согласно информации в соцсетях, в яму уже угодила одним колесом машина. Точная причина обрушения будет установлена в ходе видеопроверки подземных коммуникаций. Эта яма впервые появилась 12 июня 2020 года. Муниципалитет отметил, что ее появление было вызвано устаревшей системой отвода дождевой воды, т. е. во время грозы в столице прошли сильные дожди, давление воды способствовало выщелачиванию, что и привело к обрушению. Однако в эти дни в Риге дождя не было.

Новые правила позволят взламывать двери квартир для "принудительного" ремонта. Это в свою очередь сможет решить давнюю проблему, когда владельцы квартир не предоставляют мастерам доступ в свои квартиры и, таким образом, невозможно вовремя выполнить ни аварийный, ни плановый ремонт. Это означает, что дверь квартиры может быть открыта, взломана или иным образом можно проникнуть в собственность для проведения необходимого ремонта по решению суда.

"Предупреждение": Гиргенс озвучил свою версию мотивов убийства Беззубова. По его мнению, убийство футбольного агента Романа Беззубова было совершено в качестве предупреждения из-за препятствования деятельности преступных группировок в Латвии.