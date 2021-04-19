Главное за 19 апреля ⟩ Единая сеть вакцинации ViVaT, одежда в молочном павильоне рынка и перевод Навального
Мы понимаем, что у вас катастрофически не хватает времени уследить за всем. Собрали главное за день!
Мы понимаем, что у вас катастрофически не хватает времени уследить за всем. Собрали главное за день!
Сегодня заработала система ViVaT (Единая сеть вакцинации) - это ИТ-система, которая координирует календари вакцинации от Covid-19, регистрирует факт вакцинации, а также поддерживает текущий статус вакцинации жителей и соответствие их приоритетным группам. Теперь на сайте manavakcina.lv появилась возможность не только подать заявку на вакцинацию, но и для жителей из открытых приоритетных групп выбрать место и время вакцинации.
"90-е возвращаются не только в Пурвциемс, но и на Центральный рынок": изменения оценили не все. На прошлой неделе заметно преобразился бывший молочный павильон на Рижском центральном рынке - теперь вместо витрин с творогом, сыром и маслом в историческом ангаре расположились киоски с одеждой. Председатель правления Рижского центрального рынка Артис Друвиниекс утверждает, что это временное решение, но, учитывая очень высокий спрос на промышленные товары, этот шаг был необходим.
Алексея Навального переводят в тюремную больницу в другой колонии. Его переводят из колонии в Покрове в стационар областной больницы для осужденных во Владимире. В заявлении ФСИН о Навальном говорится, что его состояние оценивается как удовлетворительное, политика ежедневно осматривает врач-терапевт. Также известно, что Навальному назначили витаминную терапию - как утверждается, с его согласия.
В Зиепниеккалнсе снова образовалась яма: в том году ее залатали почти за 19 000 евро. Согласно информации в соцсетях, в яму уже угодила одним колесом машина. Точная причина обрушения будет установлена в ходе видеопроверки подземных коммуникаций. Эта яма впервые появилась 12 июня 2020 года. Муниципалитет отметил, что ее появление было вызвано устаревшей системой отвода дождевой воды, т. е. во время грозы в столице прошли сильные дожди, давление воды способствовало выщелачиванию, что и привело к обрушению. Однако в эти дни в Риге дождя не было.
Новые правила позволят взламывать двери квартир для "принудительного" ремонта. Это в свою очередь сможет решить давнюю проблему, когда владельцы квартир не предоставляют мастерам доступ в свои квартиры и, таким образом, невозможно вовремя выполнить ни аварийный, ни плановый ремонт. Это означает, что дверь квартиры может быть открыта, взломана или иным образом можно проникнуть в собственность для проведения необходимого ремонта по решению суда.
"Предупреждение": Гиргенс озвучил свою версию мотивов убийства Беззубова. По его мнению, убийство футбольного агента Романа Беззубова было совершено в качестве предупреждения из-за препятствования деятельности преступных группировок в Латвии.
Кто и как вводил в заблуждение касательно зарплаты руководителя Бюро вакцинации? В СМИ широко распространилась новость о том, что главе Бюро вакцинации Эве Юхневиче за 40 дней было выплачено более 10 тысяч евро. Сообщение вводит в заблуждение, так как на самом деле это зарплата "на бумаге" за более чем двухмесячный труд и она соответствует тому, что было обещано еще во время конкурса.
За последние сутки подтверждено 202 новых случая Covid-19. Скончались три человека. Доля положительных тестов - 7,5%, госпитализированы 52 пациент с Covid-19.За время пандемии в Латвии умерли 2053 больных Covid-19. Уже более недели 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 продолжает расти. Вчера он увеличился с 378,9 до 383,3 случая на 100 000 жителей.
Уже вторую неделю подряд по всей Латвии фиксируется рост заболеваемости Covid-19. На прошлой неделе по сравнению с неделей ранее рост заболеваемости составил 6,4%, в среднем в день выявлялось 538 случаев заболевания. Согласно данным за последние две недели, показатели заболеваемости растут почти во всех возрастных группах, за исключением пожилых людей старше 70 лет. Продолжает сохраняться рост заболеваемости в возрастных группах от 10 до 19 лет и от 20 до 29 лет, в последние две недели рост заболеваемости наблюдается и в возрастной группе от 40 до 65 лет.
Насколько эффективен "Спутник V"? Первая российская вакцина от коронавируса зарегистрирована более чем в 60 странах мира, сейчас ее проверяют в Евросоюзе. "Российская вакцина вообще самая лучшая в мире", - уверен президент РФ Владимир Путин. Отвлекаясь от политики, насколько препарат "Спутник V", первая зарегистрированная в мире вакцина от ковида, эффективен и безопасен? Мы собрали последние данные о нем.
На сцене с Примадонной: Кристина Корвин о "Новой волне", блогере Lee Kei и хите, который приписали "Ранеткам". 33-летняя латвийская певица и вокальный педагог Кристина Корвин мечтала петь сколько себя помнит. Музыкальное образование она начала получать уже с пяти лет и не перестает повышать свою квалификацию до сих пор. "Если ты учитель - ты просто обязан учиться вечно!" - считает она.
"Бешенство матки", лечение у Фрейда и изгнание: история матери принца Филиппа. "Безумная родственница королевы", "Первая сексуально озабоченная в Букингемском дворце" - именно так прозвали мать принца Филиппа в заголовках немногочисленных статей о ней. А журналисты The Guardian в свое время назвали ее святой. И не просто так.
Виктор Щербатых разочаровался в Tinder и заявил, что ему не нравятся толстые женщины. Бывший штангист Виктор Щербатых был замечен в популярной соцсети для знакомств Tinder. В рамках шоу Kad viņas satiekas на STV Pirmā! он рассказал, удалось ли ему найти вторую половину.