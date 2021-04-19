Пн, 19.04.2021
Я виню себя в том, что вызвала в тот день скорую Лариса Симонова, чей отец умер в больнице
Лариса Симонова, чей отец умер в больнице

Обострение на Донбассе: ситуацию обсудили главы МИД стран ЕС

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Алексея Навального перевели из колонии в стационар областной больницы для осужденных.
  • Главы МИД стран Евросоюза обсудили обострившуюся ситуацию на Донбассе.
  • Россия объявила о высылке 20 чешских дипломатов в ответ на решение Чехии выслать из страны 18 сотрудников посольства, которых власти называют сотрудниками спецслужб.

Все подробности - в новом выпуске!

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 
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