ЧМ по хоккею в Риге: на трибуны всё-таки могут пустить фанатов

Оргкомитет рассмотрел разработанные Латвийской федерацией хоккея (ЛФХ) варианты допуска зрителей на матчи. Комитет не принял никаких решений по предложенным вариантам, поскольку действующее постановление Кабинета министров не предусматривает допуск зрителей к присутствию на спортивных матчах. Северс напомнил, что присутствие зрителей на чемпионате будет возможно только в том случае, если это позволит эпидемиологическая ситуация и решение Кабинета министров.

ЛФХ предложила обеспечить зрителям возможность сдать экспресс-тест на Covid-19, предусмотреть отдельные входы в зоны арены и маркированные места для зрителей. Все зрители должны будут использовать маски и соблюдать дистанцию два метра. Таким образом в "Арена Рига" предлагается разместить 2660 зрителей, а в Олимпийском центре - 1058 зрителей.

ЛФХ также предложила вариант размещения болельщиков на свежем воздухе, например, на территории стадиона "Даугава", где доступен экран для просмотра матчей.

В свою очередь Международная федерация хоккея на льду (IIHF) проинформировала оргкомитет о работе над протоколом безопасности в связи с Covid-19. Северс сообщил, что IIHF со своей стороны рассмотрела и утвердила этот протокол, но необходимо ещё получить одобрение Кабинета министров и Центра профилактики и контроля заболеваний.