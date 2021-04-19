Позволит ли Лукашенко Москве ударить по Украине через Беларусь

Эти утверждения содержат ряд неточностей, имеющих принципиальный характер, пишет военный обозреватель Naviny.by и делает вывод: Лукашенко сто раз подумает, нужно ли вступать в вооруженную конфронтацию с южным соседом или позволять российским войскам ударить из Беларуси по Украине.

22 марта в эфире украинского телеканала "Эспрессо TV" Безсмертный заявил, что между Минском и Москвой подписан целый ряд документов, обеспечивающих российской стороне возможность применять свои вооруженные силы против Украины с белорусского направления.

"Взаимодействие на уровне войск подтверждается ежегодными учениями, формированием соответствующих групп и единиц, особенно в западном и в южном направлении. Я сейчас имею в виду вооруженные силы Республики Беларусь", - сказал украинский политик.

По его словам, сегодня на территории Беларуси на постоянной основе размещены две российские военные базы и ведется строительство еще одной. Кроме того, мол, после ежегодных совместных учений и парадов российские войска никуда не выводятся, а остаются в Беларуси.

"То, что на сегодняшний день Беларусь в лице Лукашенко и вооруженных сил Беларуси является сателлитом Кремля, ни у кого сомнений нет", - убежден Безсмертный.

Российских баз в Беларуси нет

Отметим, что эти утверждения, несмотря на апломб их автора, содержат ряд неточностей, имеющих принципиальный характер.

Во-первых, согласно своим союзническим обязательствам, Беларусь может начать военные действия против Украины только обороняясь или если та нападет на Россию. Если такая агрессия будет представляться неизбежной (вариант, конечно, чисто гипотетический), то на белорусской территории сформируют совместную группировку сухопутных войск из контингентов обеих стран, но под командой белорусских генералов.

Во-вторых, несмотря на то, что в последнее время совместные белорусско-российские учения на нашей территории действительно участились, пребывание военнослужащих российской армии в Беларуси по-прежнему законодательно ограничено двумя месяцами, и это положение никогда не нарушалось.

В-третьих, российских военных баз в Беларуси нет. Есть два военных объекта, на которых размещаются радиотехническая аппаратура и обслуживающий ее персонал: в районе Ганцевичей это радар "Волга" из состава российской системы предупреждения о ракетном нападении; недалеко от Вилейки - центр дальней радиосвязи российского Военно-морского флота.

При этом значительная часть служащих на этих объектах контрактников - белорусские граждане ("Там 90% работают наши люди, получают соответствующую заработную плату", - утверждал Лукашенко в прошлом году), а внешний периметр этих объектов охраняет наша вневедомственная охрана. В отличие от военных баз, они не имеют экстерриториального статуса.