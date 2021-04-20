Путин принял приглашение Байдена выступить на климатическом саммите

"Путин изложит подходы России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата", - указывается в ее заявлении.

Накануне в Кремле сообщили, что решение об участии Путина в саммите будет принято после того, как станут известны все детали этой встречи.

"К сожалению, ответы на эти вопросы мы начали получать только в последние дни, и нам нужно их тщательно проанализировать перед тем, как будет принято решение об участии президента", - заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Виртуальный саммит по климату

Организуемый США виртуальный саммит по климату пройдет 22 - 23 апреля. Среди прочих, на нем выступит председатель КНР Си Цзиньпин.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил борьбу с глобальным потеплением одним из своих главных приоритетов.

Его предшественник Дональд Трамп в 2015 году вывел США из Парижского соглашения по защите климата, превратив свою страну в аутсайдера в сфере политики в защиту климата.