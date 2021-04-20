"Эта Рубенская дорога - такая долина бед у нас...": недалеко от Елгавы произошла трагическая авария

В поселке Раубени, в самом конце Рубенской дороги, находится промышленная территория, где в основном работают сотрудники различных предприятий. В одном из них - в ангаре "Земгальского ремонтного центра" есть мастера, обслуживающие грузовики.

Один из слесарей, работавших там, в субботу по дороге на работу не справился с управлением Volkswagen Golf на крутом повороте и въехал в канаву.

Местные работники допускают возможность того, что слесарь был за рулем в неадекватном состоянии, сообщает Degpunktā.

Полиции на месте происшествия не удалось выяснить, употреблял ли водитель алкоголь - авария оказалась трагической. Полиция выслушала свидетеля, который описал случившееся.

"Автомобиль перевернулся, а его водителя выбросило из кабины.

В течение нескольких секунд были какие-то признаки жизни, тело дергалось, но почти сразу это прекратилось - водитель скончался на месте аварии", -

сообщил Андис Розенбах, заместитель начальника Полиции порядка Земгальского регионального управления Госполиции.

Некоторые люди, работавшие в окрестности, считают, что необязательно быть в состоянии алкогольного опьянения, чтобы не справиться с крутым поворотом и достаточно просто выбрать неправильную скорость.

Владелец мастерской "Земгальский ремонтный центр" рассказал передаче Degpunktā, что 43-летний мужчина был хорошим работником и ему непонятно, из-за чего он потерял контроль над автомобилем на знакомой дороге. К тому же суббота была вообще не рабочим днем и в ангар ехать не было причин. Полиция предупреждает, что глухая дорога пользуется популярностью у любителей острых ощущений, и в будущем участок будет чаще контролироваться.

"Такая долина бед у нас - эта Рубенская дорога, там молодые люди организуют драг-рейсинг, надо постоянно контролировать этот участок. Дорога хорошая, отремонтированная, и, конечно, я не вижу здесь ничего, кроме неправильного выбора скорости", - говорит Розенбах.

Мужчина был в машине один, сообщает Degpunktā. В полиции возбуждено уголовное дело и назначена экспертиза, чтобы выяснить наличие в теле водителя опьяняющих веществ.