Актуальная информация об эпидемиологической ситуации в стране: какие решения примет правительство?

Свое мнение о сложившейся ситуации выскажут и семейные врачи.

В понедельник, 19 апреля, Центр профилактики и контроля заболеваний сообщил, что уже вторую неделю подряд по всей Латвии фиксируется рост заболеваемости Covid-19.

На прошлой неделе по сравнению с неделей ранее рост заболеваемости составил 6,4%, в среднем в день выявлялось 538 случаев заболевания. 1

Уже несколько недель сохраняется рост числа доставляемых в больницы пациентов - на прошлой неделе ежедневно госпитализировался 61 пациент с Covid-19.

Рост заболеваемости отмечается во всех регионах Латвии.

Согласно данным за последние две недели, показатели заболеваемости растут почти во всех возрастных группах, за исключением пожилых людей старше 70 лет.

Правительство примет решение о вакцинации работников органов внутренних дел от Covid-19

Правительство сегодня примет решение о вакцинации работников органов внутренних дел от Covid-19.

Подготовленный Министерством внутренних дел (МВД) проект распоряжения правительства предусматривает определение работников органов внутренних дел, которые должны пройти вакцинацию от Covid-19 в приоритетном порядке.

МВД сообщило агентству LETA, что конкретная дата начала вакцинации сотрудников органов внутренних дел пока не назначена, однако как только правительство даст зеленый свет и министр здравоохранения подпишет соответствующее распоряжение, вакцинацию этих сотрудников можно будет начинать.

Вакцинация сотрудников органов внутренних дел - Госполиции, Госпогранохраны, Государственной пожарно-спасательной службы, колледжа Госполиции, колледжа Госпогранохраны, а также колледжа пожарной безопасности и гражданской защиты - необходима, чтобы обеспечить непрерывность выполнения возложенных на эти службы задач.

IZM представит на рассмотрение правительства варианты проведения Праздника песни и танца школьной молодежи

Министерство образования и науки (IZM) сегодня представит на рассмотрение правительства варианты проведения XII Праздника песни и танца школьной молодежи, сообщила агентству LETA министр образования и науки Илга Шуплинска.

Она подчеркнула, что окончательное решение о проведении праздника планируется принять в конце учебного года с учетом эпидемиологической ситуации в стране.

Разработаны три варианта проведения Праздника песни и танца - A, B и C, однако Шуплинска предполагает, что в жизнь будет претворен вариант C, который предусматривает сохранение регионального принципа, в соответствии с которым в наиболее эпидемиологически безопасных самоуправлениях сейчас разрешены очные занятия школьников и организация образования по интересам.

Шуплинска обещает, что на Празднике песни и танца школьной молодежи будут соблюдаться все существующие эпидемиологические требования: ограничения на собрания, свежий воздух, тестирование и др. С июля по 30 октября этого года сможет проводиться только одно мероприятие Праздника песни и танца в день, не будет больших собраний и зрителей, будут применяться цифровые и телевизионные решения.

Министр считает, что еще раз откладывать праздник в этом году нельзя, потому что участники разучивали этот репертуар два-три года назад.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш в понедельник, 19 апреля, сообщил, что в коалиции состоялись обширные дискуссии о проведении праздника и во вторник правительство рассмотрит подготовленные IZM варианты его организации.