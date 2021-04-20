ЦСКА обыграл "Авангард" и сравнял счёт в финальной серии Кубка Гагарина
Во втором матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский ЦСКА у себя дома обыграл омский "Авангард" и сравнял счёт в серии.
Во втором матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский ЦСКА у себя дома обыграл омский "Авангард" и сравнял счёт в серии.
Матч проходил на домашней арене москвичей и завершился победой хозяев со счётом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).
На 36-й минуте при игре в большинстве Максим Шалунов вывел ЦСКА вперёд, а в третьем периоде ещё две шайбы в ворота подопечных Боба Хартли отправили Антон Слепышев и Александр Попов.
Напопним, первый матч серии завершился победой "Авангарда" со счётом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1). Таким образом, счёт в серии стал равным - 1:1. Третий матч финала состоится 22 апреля в Балашихе.