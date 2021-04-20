ЦСКА обыграл "Авангард" и сравнял счёт в финальной серии Кубка Гагарина

Матч проходил на домашней арене москвичей и завершился победой хозяев со счётом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).

На 36-й минуте при игре в большинстве Максим Шалунов вывел ЦСКА вперёд, а в третьем периоде ещё две шайбы в ворота подопечных Боба Хартли отправили Антон Слепышев и Александр Попов.