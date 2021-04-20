Вт, 20.04.2021
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Иван Жданов, директор Фонда борьбы с коррупцией

ВИДЕО ⟩ Капризов помог "Миннесоте" одержать четвёртую победу кряду и установил очередной рекорд

ФОТО: USA Today Sports/Scanpix

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота Уайлд" на выезде обыграла "Аризона Койотс".

Матч проходил на стадионе "Хила Ривер-Арена" и завершился победой гостей со счётом 5:2.

Голами в составе "Миннесоты" отметились Кирилл Капризов, Джордан Гринвей, Маркус Юханссон, Кевин Фиала и Юнас Бродин. За "Аризону" отличились Кристиан Фишер и Алекс Голигоски.

Для Капризова этот гол стал 18-м в текущем сезоне. Также на его счету 19 результативных передач в 44 матчах при коэффициенте полезности "+6". Благодаря этому российский форвард, укрепил свою лидирующую позицию в списке лучших снайперов-новичков лиги.

Как отмечает пресс-служба НХЛ в своём Twitter, 23-летний Капризов набрал 37-е (18+19) очко в 44-й игре сезона и превзошёл рекорд Мариана Габорика (36 очков в 71 встрече) по количеству набранных очков для новичков "Миннесоты".

В регулярном чемпионате НХЛ "Миннесота" с 59 очками в 44 матчах занимает третье место в турнирной таблице Западного дивизиона.

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