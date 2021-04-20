Видео ⟩ Пограничники нашли двухлетнего ребенка, который гулял один по центру Риги

По данным Рижской муниципальной полиции, звонок поступил на улицу Матиса, по которой бежал маленький ребенок. Прибывшая на место происшествия полиция встретила пограничников, которые посадили двухлетнего ребенка в машину.

Сотрудники пограничной охраны указали точное место, где они встретили мальчика, и высказали свою версию того, из какого двора он мог прийти тогда.

Как оказалось, эта опасная ситуация возникла по очень банальной причине - замок на входной двери был сломан, поэтому женщина попросила мужа оставить дверь незапертой.

Мать объяснила полиции, что дома было пятеро детей. Пока она готовила еду, старшая дочь должна была присматривать за двухлетним ребенком. Но в какой-то момент из-за того, что дверь в доме ремонтировали и она была открыта, мальчик выбежал на улицу.

Инспектор указывает, что информация об этом инциденте была отправлена ​​в соответствующие органы, но в то же время он также сообщил, что ничто из увиденного в квартире не свидетельствует о том, что дети оставались без присмотра. Скорее всего, это действительно было досадное совпадение, которое, к счастью, закончилось просто испугом.