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С первым теплым ветром Huawei представил в Латвии FreeBuds 4i, последние беспроводные наушники из серии FreeBuds. Они станут надежным союзником в любых весенних делах под открытым небом благодаря рекордной непрерывной продолжительности работы — до 10 часов. Новые беспроводные наушники снабжены активной функцией шумоподавления, отличаются эргономичным дизайном, на создание которого вдохновила природа, и неизменно высоким качеством аудио, что позволит всем пользователям наслаждаться всеобъемлющим звуком в любое время и в любом месте.

Музыка целый день

«Время работы аккумулятора — основной критерий, которым руководствуются потребители при выборе новых наушников. В зарядный корпус FreeBuds 4i встроен аккумулятор с высокой плотностью энергии, дающий возможность обеспечить более продолжительное время работы при меньшем размере», — рассказывает Александр Екимов (Aleksandrs Jekimovs), руководитель отдела по обучению продукции Huawei в Латвии.

ФОТО: Пресс-фото

При выключенной функции шумоподавления FreeBuds 4i обеспечивают непрерывное воспроизведение музыки на протяжении до 10 часов или 6,5 часа голосового общения. Вместе с зарядным корпусом наушники могут воспроизводить музыку до 22 часов или обеспечить 14 часов голосового общения. Если функция шумоподавления включена, непрерывное воспроизведение музыки будет длиться до 7,5 часа, а голосовое общение — до 5,5 часа. Кроме того, ведущая отраслевая технология быстрой зарядки обеспечивает 4 часа прослушивания музыки после 10 минут работы аккумулятора, поэтому пользователям не придется беспокоиться о времени работы устройства вне дома.

Удобный размер и современный дизайн

Овальная форма и компактный дизайн беспроводных наушников FreeBuds 4i вдохновлены галькой, которую можно найти на черных песчаных пляжах Исландии. Эргономичные и удобные наушники выпускаются в двух цветовых вариантах — керамически-белый и угольно-черный.

Зарядный корпус FreeBuds 4i создан так, чтобы он удобно укладывался на ладони пользователя, — идеальный размер, комфортный для руки. Целью дизайнеров Huawei была разработка дизайна для активных и энергичных пользователей, поэтому новые беспроводные наушники прошли тысячи испытаний на комфортность, чтобы можно было подобрать оптимальный для слуховых каналов дизайн, существенно повысив удобство длительного использования. FreeBuds 4i, благодаря прогрессивной аудиотехнологии Huawei, способны обеспечивать неизменно высокое качество звука в любое время и в любом месте.

ФОТО: Пресс-фото

Стабильное звучание неизменно высокого качества

«Huawei FreeBuds 4i включают в себя адаптированные компоненты для обеспечения действительно хорошего опыта пользователя, в том числе динамики размером 10 мм, чтобы предложить большую амплитуду мощных басов. В производстве наушников также используется полимерная композитная диафрагма PEEK + PU — эластичная, прочная, обеспечивающая высокую степень чувствительности и динамичную реакцию, что позволяет пользователю расслышать тончайшие инструментальные нюансы своей любимой музыки. В то же время великолепная структура уменьшения шума ветра обеспечивает последовательность звуковых эффектов, чтобы слушателю было максимально удобно», — поясняет А. Екимов.

Слушайте только то, что хотите

FreeBuds 4i воспринимают через микрофоны окружающий шум и создают противоположную звуковую волну, чтобы уменьшить слышимость шумов. Алгоритм шумоподавления эффективно подавляет шумы и предназначен для типичных бытовых ситуаций, например, пребывания в переполненном торговом центре, шумном общественном транспорте, на железнодорожной станции или в офисе, где на фоне звучат человеческие голоса.

«Беспроводные наушники Huawei также имеют режим восприятия окружающих звуков, что позволяет пользователю слышать происходящее вокруг, не снимая наушников. Если просто прикоснуться пальцем к наушнику, то FreeBuds 4i автоматически переключатся с режима восприятия на активный режим шумоподавления», — рассказывает А. Екимов.

В целях уменьшения дискомфорта, вызванного окружающим шумом, и улучшения звучания голоса во время звонка с обеих сторон, во FreeBuds 4i используются три технологии борьбы с помехами. Эксклюзивная технология формирования лучевого пучка позволяет микрофонам точно улавливать голос пользователя, а система двух микрофонов имеет конструкцию расщепленного канала, чтобы можно было эффективно уменьшать шум ветра. Система снижения уровня шума на основе искусственного интеллекта фильтрует дополнительный фоновый шум.

ФОТО: Пресс-фото

Четкое выполнение функций

«Помимо высокого качества аудио, новые беспроводные наушники Huawei предоставляют великолепное взаимодействие. Пользователи легко могут контролировать воспроизведение музыки, голосовые звонки и переключаться между режимами восприятия и шумоподавления одним прикосновением. При соединении с другими устройствами четко отобразится информация о продолжительности работы наушников и зарядного корпуса», — поясняет А. Екимов.

В целях обеспечения всеобъемлющего использования аудио для каждого пользователя смартфона все наушники Huawei серии FreeBuds, включая FreeBuds 4i, совместимы с другими операционными системами, в том числе iOS и Android.

Беспроводные наушники Huawei FreeBuds 4i уже доступны в латвийских магазинах. Рекомендуемая розничная цена — 79 евро. Дополнительную информацию о перечисленных в тексте функциях и параметрах можно получить на официальном сайте Huawei

О Huawei Consumer BG

Продукция и услуги компании Huawei доступны более чем в 170 странах – ими пользуется треть населения планеты. В США, Германии, Швеции, России, Индии и Китае создано 14 центров исследований и разработок. Huawei Consumer BG – одно из трех коммерческих подразделений компании Huawei, занимающееся смартфонами, компьютерами и планшетами, носимыми устройствами и облачными услугами. Глобальная сеть Huawei создана на основе почти 30-летнего опыта работы в отрасли телекоммуникаций и содействует разработке новейших технологий, предназначенных для потребителей во всем мире.

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