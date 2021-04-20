Саманта Тина опровергла слухи о борьбе с онкологией и рассказала, откуда они возникли

Саманта не скрывает - она не хотела об этом публично говорить, однако, видя, что сейчас поднимается шумиха вокруг этой новости, она хочет внести ясность в этот вопрос.

"Правдивая история такова, что девять лет назад я жила очень хаотичной жизнью, была неудовлетворенной и посещала психотерапию. В ходе анализов, у меня обнаружили CIN1. Что такое CIN1? Это поврежденные клетки, которые, если их не лечить, превращаются в CIN2, CIN3 и они могут перейти в раковые клетки. Я успешно справилась с моим CIN1, и у меня не было рака", - сказала Саманта.

Певица со слезами на глазах говорит - в этой ситуации больше всего беспокоит то, что пострадали ее родственники, которые очень переживали, когда до них дошли слухи.

"Не дай Бог моим родителям станет хуже со здоровьем. Тем более в это время. Это полная чушь!", - сказала певица.

Она добавила: "Если у людей возникает вопрос, откуда эта информация взялась и всплыла, я некоторое время назад давала интервью одному из крупнейших литовских журналов, и там был вопрос по поводу этой ситуации. Но у меня ни на секунду не было цели об этом подробнее и детальнее информировать общественность. Это моя личная информация. Это перехватили латвийские СМИ, и как в Литве, так и в Латвии раздули из мухи слона", - говорит Саманта.

Саманта Тина подчеркнула важность заботы о своем здоровье. "Высвободи время, пойди и проверься", - сказала певица.