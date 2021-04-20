За последние сутки в Литве выявлено 1138 новых случаев Covid-19, в Эстонии - 536

Литва

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 517,6 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 6,2%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 235 383 случая Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 3785 человек. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связаны 7672 смерти.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 5800 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 536 тестов (9,2%), скончались четыре человека с коронавирусом.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 574,7 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 11%.