Вт, 20.04.2021
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За последние сутки в Литве выявлено 1138 новых случаев Covid-19, в Эстонии - 536

ФОТО: pixabay.com

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1138 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 9 человек, сообщил во вторник, 20 апреля, Департамент статистики. В Эстонии за сутки выявлено 536 новых случаев коронавируса.

Литва

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 517,6 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 6,2%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 235 383 случая Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 3785 человек. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связаны 7672 смерти.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 5800 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 536 тестов (9,2%), скончались четыре человека с коронавирусом.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 574,7 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 11%.

В больницах находятся 437 пациентов с коронавирусом.

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