"Большая утрата, которая оставит пустоту..." Друзья убитого Беззубова поделились воспоминаниями о нём

"Убили одного из нас. Убили бессовестно, застрелив средь бела дня в густонаселённом районе. Я хорошо знал Рому Беззубова.

Большая потеря, которая оставит пустоту в сердце семьи, друзей и его восьмилетней дочери", - сказал изданию Privātā Dzīve депутат Вячеслав Домбровский. 15

В разговоре с изданием он сказал, что Роман был его близким другом в школьные годы. "Мы в Пурчике были одной компанией, которая всё, что делают в школьное время, делала вместе. Рома был одноклассником моих друзей, которые жили неподалёку от меня. Так мы и познакомились".

Вячеслав Домбровский ФОТО: Evija Trifanova/LETA

"Всю жизнь он был связан с футболом. Открытый, честный и прямой, сильный, жизнерадостный, с отличным чувством юмора", - сказал Домбровский. 15

Политик признался, что и в последние годы контакт с Романом у них был. "Конечно, уже не было так, что почти каждый день что-то вместе делали. Но всё равно созванивались, встречались.

В последний раз, кажется, я встретил его около полугода назад. Это было прошлой осенью в кинотеатре. Мы шли на один и тот же фильм". 15

Депутат считает, что Беззубова убили приезжие, которые, скорее всего, уже покинули страну. По его мнению, случившееся не стоит связывать с латвийским футболом.

"В нашем футболе, конечно, бушуют страсти, но вряд ли такие сильные, чтобы кого-то так жестоко убить. Я довольно долго живу в этой стране, и мне сложно представить, что местные дела могут вызвать такую реакцию. Отношения в подобном стиле регулируют в других странах, не местные".

Галерея: Ситуация на месте убийства

Бывший президент Латвийской федерации футбола (ЛФФ) и капитан сборной Латвии Каспар Горкш рассказал, что убийство Романа Беззубова он не хотел бы связывать с латвийским футболом.

"Романа, конечно, я знал. Я с ним даже в своё время тренировался и играл в одной команде. Соперниками на поле мы также были, представляя разные команды. 15

Когда мы ещё были активными футболистами, то общение было регулярным и близким. После завершения карьеры мы уже не были так близки, но я информирован о его деятельности как представителя футболистов", - рассказал Горкш.

"Как о футболисте и агенте я могу высказаться только положительно. Ничего предосудительного и плохого я о нём не слышал", - сказал Горкш. 15

"Да, футбол был тем, чем занимался Роман, но у правоохранительных органов наверняка есть и другие версии, которые нужно рассматривать. Я бы оставил оперативную деятельность ответственным органам. У следователей впереди серьёзная работа, которая, надеемся, даст больше ответов на то, что и почему на самом деле произошло. Произошедшее шокирует вне зависимости то того, представители каких профессий в этом задействованы", - отметил Горкш.

Каспар Горкш ФОТО: Vadims Morozovs