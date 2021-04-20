Вт, 20.04.2021
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Пользователи соцсетей о происходящем на Центральном рынке

"Большая утрата, которая оставит пустоту..." Друзья убитого Беззубова поделились воспоминаниями о нём

Роман Беззубов ФОТО: Latvijas Futbola federācija

Друзья и коллеги убитого на прошлой неделе в Риге футбольного агента Романа Беззубова поделились своими воспоминаниями о нём для журнала Privātā Dzīve.

"Убили одного из нас. Убили бессовестно, застрелив средь бела дня в густонаселённом районе. Я хорошо знал Рому Беззубова.

Большая потеря, которая оставит пустоту в сердце семьи, друзей и его восьмилетней дочери", - сказал изданию Privātā Dzīve депутат Вячеслав Домбровский.

В разговоре с изданием он сказал, что Роман был его близким другом в школьные годы. "Мы в Пурчике были одной компанией, которая всё, что делают в школьное время, делала вместе. Рома был одноклассником моих друзей, которые жили неподалёку от меня. Так мы и познакомились".

Вячеслав Домбровский ФОТО: Evija Trifanova/LETA

"Всю жизнь он был связан с футболом. Открытый, честный и прямой, сильный, жизнерадостный, с отличным чувством юмора", - сказал Домбровский.

Политик признался, что и в последние годы контакт с Романом у них был. "Конечно, уже не было так, что почти каждый день что-то вместе делали. Но всё равно созванивались, встречались.

В последний раз, кажется, я встретил его около полугода назад. Это было прошлой осенью в кинотеатре. Мы шли на один и тот же фильм".

Депутат считает, что Беззубова убили приезжие, которые, скорее всего, уже покинули страну. По его мнению, случившееся не стоит связывать с латвийским футболом.

"В нашем футболе, конечно, бушуют страсти, но вряд ли такие сильные, чтобы кого-то так жестоко убить. Я довольно долго живу в этой стране, и мне сложно представить, что местные дела могут вызвать такую реакцию. Отношения в подобном стиле регулируют в других странах, не местные".

Галерея: Ситуация на месте убийства

Бывший президент Латвийской федерации футбола (ЛФФ) и капитан сборной Латвии Каспар Горкш рассказал, что убийство Романа Беззубова он не хотел бы связывать с латвийским футболом.

"Романа, конечно, я знал. Я с ним даже в своё время тренировался и играл в одной команде. Соперниками на поле мы также были, представляя разные команды.

Когда мы ещё были активными футболистами, то общение было регулярным и близким. После завершения карьеры мы уже не были так близки, но я информирован о его деятельности как представителя футболистов", - рассказал Горкш.

"Как о футболисте и агенте я могу высказаться только положительно. Ничего предосудительного и плохого я о нём не слышал", - сказал Горкш.

"Да, футбол был тем, чем занимался Роман, но у правоохранительных органов наверняка есть и другие версии, которые нужно рассматривать. Я бы оставил оперативную деятельность ответственным органам. У следователей впереди серьёзная работа, которая, надеемся, даст больше ответов на то, что и почему на самом деле произошло. Произошедшее шокирует вне зависимости то того, представители каких профессий в этом задействованы", - отметил Горкш.

Каспар Горкш ФОТО: Vadims Morozovs

Карьеру футболиста Беззубов завершил девять лет назад, но для поддержания формы начал заниматься в спортзале. Так его судьба и свела с тренером спортивного клуба MyFitnes Юрисом Варушкиным.

"Он хотел попробовать мои тренировки. Пришёл на одну, вторую, и ему понравилось. Особенно ему нравилось, что в этой программе были элементы бокса. Он был выносливым, дисциплинированным, собранным внутри. Работать с ним было легко и приятно.

Полгода Роман каждую субботу приходил на индивидуальные тренировки, и у него была конкретная цель - избавиться от лишнего веса.

В своей работе я часто встречаюсь с клиентами, которые хотят того же, но редко кто доказывает это своим трудом. Роман мог. Он был целеустремлённым, и результаты появились быстро. Он похудел на 15 кг", - рассказал Варушкин.

"Он был очень дружелюбным и коммуникабельным человеком. С ним всегда было о чём поболтать.

В конце концов, мы оба были спортсменами. Он - бывший футболист, я - бывший боксёр. Общих тем нам хватало", - рассказал тренер.

"В последний раз в спортзале мы встретились до второй волны Covid-19, потому что потом нам нельзя было работать с клиентами. Так как мы с Романом жили в одном районе, около месяца назад мы столкнулись на улице и я заметил, что он стал ещё стройнее", - рассказал Юрис.

"О том, что Романа застрелили, я узнал от общих знакомых, которые сразу мне позвонили. Думаю, там замешаны большие деньги, иначе такое преступление объяснить сложно", - сказал Варушкин.

Многие близкие друзья Беззубова и бывшие одноклассники признались изданию Privātā Dzīve, что пока не готовы говорить о Романе, потому что случившееся их глубоко потрясло.

Среди бывших клиентов Романа Беззубова такие футболисты, как Владислав Соловейчик, Алексей Грязнов, Александр Фертов, Владислав Габов, Богдан Самойлов, Янис Гринбергс и Виталий Ягодинский.

Напопним, убийство 41-летнего Романа Беззубова произошло 14 апреля возле Дома мебели и спортивного клуба Lemon Gym в рижском микрорайоне Пурвциемс. По словам главы Госполиции Арманда Рукса, автомобиль жертвы выехал на улицу Гунара Астрас из жилого массива, убийцы перегородили ему дорогу и расстреляли из автоматического оружия.

15 апреля автомобиль BMW X5, использованный при нападении, был найден сожжённым в Межапарке на улице Эзермалас в 1:28 ночи.

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