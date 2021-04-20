В России в жилом доме взорвался газ: погиб грудной ребенок
В селе Маргуша, в Нижегородской области, взорвался газ в жилом доме. В результате погиб ребенок 2021 года рождения, сообщает "Медуза" со ссылкой на ТАСС.
В селе Маргуша, в Нижегородской области, взорвался газ в жилом доме. В результате погиб ребенок 2021 года рождения, сообщает "Медуза" со ссылкой на ТАСС.
Вечером 19 апреля на последнем этаже трехэтажного дома произошел взрыв. В результате обрушились четыре квартиры в центральной части здания. Всего в доме 27 квартир, в которых проживают 31 человек.
После взрыва начался пожар, площадь которого достигала 900 квадратных метров. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, а также спасли пострадавших из-под завалов.
По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. СК объявил о задержании двух сотрудников местной газовой службы, которые в день взрыва выполняли работы по обслуживанию дома. Они проходят подозреваемыми по уголовному делу.