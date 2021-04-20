В России в жилом доме взорвался газ: погиб грудной ребенок

Вечером 19 апреля на последнем этаже трехэтажного дома произошел взрыв. В результате обрушились четыре квартиры в центральной части здания. Всего в доме 27 квартир, в которых проживают 31 человек.

После взрыва начался пожар, площадь которого достигала 900 квадратных метров. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, а также спасли пострадавших из-под завалов.

В общей сложности пострадали восемь человек. Один грудной ребенок погиб.