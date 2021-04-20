Вт, 20.04.2021
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Пользователи соцсетей о происходящем на Центральном рынке

В России в жилом доме взорвался газ: погиб грудной ребенок

ФОТО: РИА Новости/Telegram

В селе Маргуша, в Нижегородской области, взорвался газ в жилом доме. В результате погиб ребенок 2021 года рождения, сообщает "Медуза" со ссылкой на ТАСС.

Вечером 19 апреля на последнем этаже трехэтажного дома произошел взрыв. В результате обрушились четыре квартиры в центральной части здания. Всего в доме 27 квартир, в которых проживают 31 человек.

После взрыва начался пожар, площадь которого достигала 900 квадратных метров. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, а также спасли пострадавших из-под завалов.

В общей сложности пострадали восемь человек. Один грудной ребенок погиб.

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. СК объявил о задержании двух сотрудников местной газовой службы, которые в день взрыва выполняли работы по обслуживанию дома. Они проходят подозреваемыми по уголовному делу.

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