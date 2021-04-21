Когда и как восстановить здоровье и вернуться к физической активности, переболев Covid-19

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В первые две недели нагрузка не должна превышать 6-8 баллов по РВН, в последующие две - 6-11 баллов, и тогда можно переходить к следующей фазе, постепенно увеличивая нагрузки и приближаясь к тому состоянию здоровья, которое у пациента было до Covid-19.

В 3-4 фазе упражнения становятся более сложными и их выбор зависит от того, какой образ жизни и какое состояние здоровья у пациента было до болезни. "Например, это может быть прогулка очень быстрым шагом, спуск и подъем по лестнице, плаванье, катание на велосипеде, разделенные на "подходы" - периоды активности и отдыха", - рассказывает кардиолог, - "Важно не чувствовать, что вам трудно - вы должны оценивать свое состояние на 12-14 баллов, не больше, то есть вы не чувствуете выраженной нехватки воздуха и вполне можете вести беседу. С течением дней постепенно повышайте нагрузку, но помните - если ощущаете, что стало тяжело, остановитесь - дайте организму время восстановиться".

Наконец, на 4 этапе упражнения становятся объективно сложными, тренируя координацию, силу и баланс. Это может быть бег с переменой направления или приставной, упражнения с весом и тому подобное. Но даже на этом этапе у пациента не должно быть чувства, что тренировка очень тяжела.

По завершении 4 этапа человек должен чувствовать в себе силы вернуться к до-ковидной активности или даже более высоким нагрузкам.

Каждой фазе рекомендуется посвящать как минимум 7 дней, чтобы избежать слишком большой нагрузки на организм. "Не стоит относиться к этому поверхностно, ведь после Covid-19 даже у бессимптомных пациентов могут быть проблемы с легкими и сердцем, и при некоторых из них физическая активность противопоказана, поскольку может привести даже к смерти. Именно поэтому следует внимательно прислушиваться к своему организму и постепенно увеличивать нагрузку. Пациент должен тщательно следить за своим пульсом, нехваткой дыхания, слабостью - если становится хуже, чем обычно, следует вернуться на предыдущую фазу активности, а также посоветоваться с врачом. Увы, период восстановления после Covid-19 может занять много времени, но через это необходимо пройти", - поясняет Р. Федерс, добавляя, что в идеальном варианте пациенту следует вести дневник, в котором будет описан прогресс в отношении выносливости, а также изменения в психологическом и ментальном состоянии, и колебания настроения. Все это очень важно для врача, курирующего реабилитацию.