Когда и как восстановить здоровье и вернуться к физической активности, переболев Covid-19

Многие из переболевших Сovid-19 отмечают, что еще продолжительный период после выздоровления наблюдаются те или иные симптомы. У кого-то "скачет" температура, кто-то ощущает депрессию и тревогу, у некоторых возникают ментальные проблемы - так называемый туман в голове.
"Но чаще всего пациенты отмечают слабость и утомляемость. Сovid-19 подрывает выносливость даже молодых людей и возвращение к былому уровню физической активности может быть долгим. На данный момент медики уже накопили определенный опыт и разработали ряд рекомендаций, как восстановиться и вернуть былую силу, переболев Сovid-19", - рассказывает Роберт Федерс, кардиолог с опытом работы в клиниках Германии.
Учитывая, что Сovid-19 может вызвать повреждения сердца, не следует торопиться с возобновлением физической активности - правильнее всего проконсультироваться с лечащим врачом и выработать наиболее подходящую стратегию. Др. Федерс отмечает, что есть ситуации, когда физическую нагрузку нельзя возобновлять в течение 6 и даже 12 недель. "Стратегия восстановления после Сovid-19 однозначно не должна быть шаблонной - ей следует быть постепенной, основанной на индивидуальном подходе и наблюдению за своими ощущениями. Если пациент переболел Сovid-19 в легкой форме (без учащенного сердцебиения, болей в груди, недостатка дыхания) и у пациента как минимум 7 дней нет симптомов, можно начинать думать о возобновлении физических нагрузок", - указывает врач, - "Однако прежде чем разрешить физическую нагрузку, врач обычно проводит анализы, например, для диагностики повреждений сердца надежным маркером служат Тропонин T и про Pro-BNP в анализе крове, а также D-димеры, если есть подозрения на тромбы. При подозрении на болезни сердца также следует сделать электрокардиограмму и эхокардиографию".
Несмотря на то, что многие спортивные залы закрыты, а о тренировках в команде говорить не приходится, тем, кто переболел Сovid-19 очень важно возобновить тренировки и постепенно возвращаться к оптимальному уровню физической активности - 150 минутам средней нагрузки или 75 минутам высокой нагрузки в неделю. "У пациентов в пост-ковидный период возникает множество сомнений, что им можно и что нельзя делать, и как восстановить свою выносливость. Это абсолютно закономерные вопросы, ведь есть такие последствия болезни, при которых нагрузки вообще противопоказаны. Однако опыт медиков позволил разработать 4 этапа возвращения к прежнему уровню активности, а также шкалу самостоятельной оценки пациентами своего состояния - на них мы ориентируемся в своей практике", - рассказывает кардиолог.
На каждом из этапов следует тщательно прислушиваться к своим ощущениям и бережно относиться к организму, не перегружая его.
В 1-2 фазе начинайте с легкой физической активности - продолжительность этого этапа должна составлять как минимум 2 недели. Под легкой физической нагрузкой подразумевается работа в саду, уборка в доме, легкая прогулка или, например, йога. "Оценивая свое состояние, ориентируйтесь на "Рейтинг восприятия нагрузки Борга" (The Borg Rating of Perceived Exertion, далее - РВН), оцените одышку и усталость по шкале от 6 (нет напряжения) до 20 (максимальное напряжение). На данном этапе Ваша оценка не должна превышать 11 баллов, если показатель выше - откажитесь на какое-то время даже от легкой нагрузки, дайте себе время восстановиться", - рекомендует Роберт Федерс, кардиолог с международным профессиональным опытом, - "Чтобы помочь оценить свое состояние, я рекомендую пациентам ориентироваться на следующий показатель: если Вам сложно говорить, выполняя физическое упражнение, значит, нагрузка превышает 11 баллов".
В первые две недели нагрузка не должна превышать 6-8 баллов по РВН, в последующие две - 6-11 баллов, и тогда можно переходить к следующей фазе, постепенно увеличивая нагрузки и приближаясь к тому состоянию здоровья, которое у пациента было до Covid-19.
В 3-4 фазе упражнения становятся более сложными и их выбор зависит от того, какой образ жизни и какое состояние здоровья у пациента было до болезни. "Например, это может быть прогулка очень быстрым шагом, спуск и подъем по лестнице, плаванье, катание на велосипеде, разделенные на "подходы" - периоды активности и отдыха", - рассказывает кардиолог, - "Важно не чувствовать, что вам трудно - вы должны оценивать свое состояние на 12-14 баллов, не больше, то есть вы не чувствуете выраженной нехватки воздуха и вполне можете вести беседу. С течением дней постепенно повышайте нагрузку, но помните - если ощущаете, что стало тяжело, остановитесь - дайте организму время восстановиться".
Наконец, на 4 этапе упражнения становятся объективно сложными, тренируя координацию, силу и баланс. Это может быть бег с переменой направления или приставной, упражнения с весом и тому подобное. Но даже на этом этапе у пациента не должно быть чувства, что тренировка очень тяжела.
По завершении 4 этапа человек должен чувствовать в себе силы вернуться к до-ковидной активности или даже более высоким нагрузкам.
Каждой фазе рекомендуется посвящать как минимум 7 дней, чтобы избежать слишком большой нагрузки на организм. "Не стоит относиться к этому поверхностно, ведь после Covid-19 даже у бессимптомных пациентов могут быть проблемы с легкими и сердцем, и при некоторых из них физическая активность противопоказана, поскольку может привести даже к смерти. Именно поэтому следует внимательно прислушиваться к своему организму и постепенно увеличивать нагрузку. Пациент должен тщательно следить за своим пульсом, нехваткой дыхания, слабостью - если становится хуже, чем обычно, следует вернуться на предыдущую фазу активности, а также посоветоваться с врачом. Увы, период восстановления после Covid-19 может занять много времени, но через это необходимо пройти", - поясняет Р. Федерс, добавляя, что в идеальном варианте пациенту следует вести дневник, в котором будет описан прогресс в отношении выносливости, а также изменения в психологическом и ментальном состоянии, и колебания настроения. Все это очень важно для врача, курирующего реабилитацию.
Тем, кто переболел Covid-19, очень важно быть физически активными - может быть, даже важнее, чем другим, поскольку активность позволяет быстрее восстановить здоровье. Физические нагрузки приносят однозначную пользу здоровью - от профилактики кардиоваскулярных заболеваний вплоть до ментального здоровья и даже помогают преодолеть депрессию. Однако помните - переболев Covid-19, следует проконсультироваться с лечащим врачом, прежде чем возобновлять физические нагрузки.