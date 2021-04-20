Постепенно начинается вакцинация на дому жителей с тяжелыми двигательными нарушениями

Жители, подавшие заявку на домашнюю вакцинацию из-за тяжелых двигательных нарушений, будут вакцинированы постепенно. Вакцинаторы будут планировать выезды в соответствии с принципом относительной близости адресов проживания заявителей.

Во время вакцинации на дому вакцина Covid-19 также будет предложена другим членам семьи, которые заботятся о человеке с серьезными проблемами передвижения.

Вакцинация дома будет проводиться под тщательным медицинским наблюдением. Вакцинаторы сначала свяжутся с человеком, которому предстоит вакцинация на дому, или с его контактным лицом, чтобы договориться о времени вакцинации. Вакцинаторы уточнят общее количество людей в домохозяйстве, которое будет вакцинировано, чтобы гарантировать, что все люди в домохозяйстве получили прививку.

В общей сложности 117 пунктов или бригад вакцинации по всей Латвии запланированы для проведения домашней вакцинации жителей с тяжелыми двигательными нарушениями (лиц с необратимо тяжелыми функциональными нарушениями или жителей которые не могут попасть в медицинское учреждение по состоянию здоровья). Спрос на домашнюю вакцинацию продолжает расти, что может потребовать дополнительного времени, но организаторы процесса вакцинации стремятся завершить вакцинацию населения, подавшего заявку, к началу мая.

Анализ поданных заявок для вакцинации на дому, поступивших по телефону 8989 показал, что 49% жителей с тяжелыми двигательными нарушениями находятся в Риге и 51% - в других городах Латвии.