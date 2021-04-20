Стали известны помощники Зубова в штабе рижского "Динамо"

В тренерский штаб Зубова войдут Олег Ореховский, Валерий Кулибаба и Эдгарс Лусиньш.

43-летний российский специалист Олег Ореховский будет отвечать за защиту. Будучи хоккеистом он провёл 14 сезонов и более чем 600 игр за московское "Динамо" и "Авангард". Также на его счету выступления за сборную России.

В качестве тренера Ореховский работал в "Витязе", "Нефтехимике" ХК "Сочи", московском "Динамо" и "Сибири".

46-летний Валерий Кулибаба будет отвечать за нападение. Ранее Кулибаба работал главным тренером молодёжной команды рижского "Динамо", а также был в штабе сборной Латвии на чемпионате мира 2019 года.