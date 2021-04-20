Стали известны помощники Зубова в штабе рижского "Динамо"

В тренерский штаб Зубова войдут Олег Ореховский, Валерий Кулибаба и Эдгарс Лусиньш.
43-летний российский специалист Олег Ореховский будет отвечать за защиту. Будучи хоккеистом он провёл 14 сезонов и более чем 600 игр за московское "Динамо" и "Авангард". Также на его счету выступления за сборную России.
В качестве тренера Ореховский работал в "Витязе", "Нефтехимике" ХК "Сочи", московском "Динамо" и "Сибири".
46-летний Валерий Кулибаба будет отвечать за нападение. Ранее Кулибаба работал главным тренером молодёжной команды рижского "Динамо", а также был в штабе сборной Латвии на чемпионате мира 2019 года.
Что касается Эдгара Лучиньша, то 36-летний специалист будет отвечать за вратарей. Ранее он работал в австрийских и латвийских клубах, а также в сборных Латвии U20 и U18. Будучи игроком он принял участие в четырёх матчах КХЛ за рижан.