Вт, 20.04.2021
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Стали известны помощники Зубова в штабе рижского "Динамо"

Валерий Кулибаба ФОТО: Romāns Kokšarovs

На официальном сайте рижского "Динамо" появилась информация о том, кто станет помощником главного тренера Сергея Зубова в новом сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В тренерский штаб Зубова войдут Олег Ореховский, Валерий Кулибаба и Эдгарс Лусиньш.

43-летний российский специалист Олег Ореховский будет отвечать за защиту. Будучи хоккеистом он провёл 14 сезонов и более чем 600 игр за московское "Динамо" и "Авангард". Также на его счету выступления за сборную России.

В качестве тренера Ореховский работал в "Витязе", "Нефтехимике" ХК "Сочи", московском "Динамо" и "Сибири".

46-летний Валерий Кулибаба будет отвечать за нападение. Ранее Кулибаба работал главным тренером молодёжной команды рижского "Динамо", а также был в штабе сборной Латвии на чемпионате мира 2019 года.

Что касается Эдгара Лучиньша, то 36-летний специалист будет отвечать за вратарей. Ранее он работал в австрийских и латвийских клубах, а также в сборных Латвии U20 и U18. Будучи игроком он принял участие в четырёх матчах КХЛ за рижан.

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