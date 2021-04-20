Юрмальская и Айзкраукльская больницы больше не будут принимать пациентов с Covid-19

Такое решение на заседании Государственной оперативной медицинской комиссии принято с учетом увеличения потока пациентов с другими заболеваниями.

По словам Хейберги, заполняемость мест для таких пациентов нередко достигает 80% и есть больницы, где временами заняты все места, не предназначенные для пациентов с Covid-19.

В результате место для поступившего в больницу пациента приходится искать дольше, увеличивается время ожидания в приемных отделениях. Были случаи, когда бригаде скорой помощи, доставившей пациента в больницу, более часа приходилось ждать его госпитализации.

"Для решения этой проблемы мы постепенно уменьшим количество мест для больных Covid-19", - сказала Хейберга.

Ранее лечение пациентов с Covd-19 в Латвии обеспечивали 18 больниц.

В настоящее время самая высокая загруженность мест для пациентов с коронавирусом в четырех больницах: в Елгавской больнице места заполнены на 90%, в Балвской больнице - на 88%, в Резекненской больнице - на 86%, в Тукумской больнице - на 78%.

Средняя заполненность мест для больных Covd-19 по всем больницам составляет в настоящее время 57%.