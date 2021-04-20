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Эксперт - о том, как раскручивали "дело о госперевороте" в Беларуси

Минск. 25 марта ФОТО: Reuters/ScanPix

По мнению политического обозревателя Александра Класковского, спецслужбы вышли на группу людей, которая была резко негативно настроена по отношению к властям и, похоже, обсуждала в онлайн-формате варианты изменения ситуации, в том числе и радикальные. Для спецслужб эта ситуация была подарком.

"Я думаю, что эти люди не задумывались о последствиях. Не чувствовали, что с какого-то периода их стали вести, взяли на крючок. Похоже, что Зенковича и Федуту просто заманили в Москву и поймали на наживку, пообещав встречу с якобы мятежными белорусскими генералами. И задержали", - рассказал обозреватель "Брестской газете".

Подарок для спецслужб и правящей верхушки

Класковский считает, что спецслужбы действительно вышли на группу людей, которая была резко негативно настроена по отношению к теперешним властям. Похоже, что они действительно обсуждали в онлайн-формате разные варианты изменения ситуации в Беларуси, в том числе и радикальные. Поэтому для спецслужб и правящей верхушки эта ситуация была просто подарком.

"Я думаю, что эти люди просто не задумывались о последствиях. Они не чувствовали, что с какого-то периода их стали вести, что их взяли на крючок. Похоже, что Зенковича и Федуту просто заманили в Москву и поймали на наживку, пообещав встречу с якобы мятежными белорусскими генералами. И потом задержали",

- считает обозреватель.

Конечно, есть основания не доверять подобной информации. Особенно если вспомнить предыдущие несколько историй. Например, белорусы до сих пор припоминают спецслужбам историю из 2006 года с дохлой крысой, при помощи которой какой-то террорист собирался отравить водопровод.

По мнению Класковского, в истории с госпереворотом, в отличие от других дел, есть какая-то фактура и материал, конкретные люди и их высказывания. Именно за это и ухватились спецслужбы, проведя операцию по учебникам.

Ему сразу вспоминаются две похожие операции: "Трест" и "Синдикат-2", которые были проведены советскими спецслужбами в 1920-х. Тогда в СССР удалось заманить и арестовать британского разведчика Сиднея Рейли и русского революционера Бориса Савинкова. Так же и КГБ Беларуси заманил в Москву Федуту и Зенковича, сыграв на их политических амбициях.

Фигуранты дела стали жертвами своей наивности

Заявления, что за попыткой госпереворота стоит ЦРУ и чуть ли не сам президент США Джо Байден, вызывают у Класковского ироническую улыбку и скепсис.

"Никогда бы ЦРУ или другая серьезная спецслужба не стала бы связываться вот с такими дилетантами, которые так легко палятся в мессенджерах и соцсетях.

Тот же Зенкович писал в Facebook об идее создать дружины народной самообороны. Понятно, что такие вещи в открытом доступе привлекли внимание спецслужб. А настоящий агент, если идет на серьезное дело, никогда не станет светиться в открытом доступе с такими вещами", - уверен эксперт.

Класковскому понятно желание белорусских властей подать эту историю как какой-то заговор американских империалистов и врагов. Потому что еще с прошлого года они упорно заявляли, что за протестами стоят иностранные кукловоды, что на самом деле протесты не мирные. Но тогда эти заявления выглядели просто страшилками, а теперь власти могут сделать нарезку разговоров и сказать: "Вот, смотрите, люди же действительно разговаривали о каких-то радикальных вариантах".

"У фигурантов этого дела не было никаких реальных возможностей воплотить свои планы. Видимо, они просто стали жертвами своей наивности и дилетантизма, попали на наживку. Если представить, что действительно были какие-то белорусские генералы, которые готовили заговор, то с какой стати им говорить, что мы сделаем переворот, а вы приходите и руководите страной? Если генералы делают переворот, то они берут ситуацию в свои руки и диктуют свои условия. То есть даже с этой точки зрения можно было прикинуть, что мятежные белорусские генералы - это развод со стороны спецслужб", - отмечает обозреватель.

Власти раскручивают антиамериканизм, чтобы быть на одной волне с Кремлем

По мнению Класковского, власти Беларуси раскручивают антиамериканизм, потому что им выгодно сейчас оказаться в одном окопе с президентом России Владимиром Путиным. У России резко обострились отношения с США, поэтому Лукашенко старается послать Кремлю сигнал, что сейчас не время для выяснений отношений между Москвой и Минском, что им нужно держаться вместе и друг друга поддерживать.

"Мы видим, что Минск и Москва действуют солидарно. Кстати, российский МИД подхватил историю с госпереворотом и использует ее в конфликте с Чехией. Поэтому сложилась ситуация, когда рука руку моет: два авторитарных режима в пропагандистской плоскости используют в противостоянии с Западом такие истории", - считает эксперт.

Он согласен с мнением других экспертов по поводу нестыковок в официальных заявлениях ФСБ России и КГБ Беларуси. Например, в ФСБ заявили, что госпереворот планировался 9 мая во время парада Победы, а в КГБ - что летом: в июне или июле.

"Чувствуется, что ФСБ и КГБ не успели согласовать между собой детали легенды. Видимо, московские товарищи не знают, что в Беларуси на 9 мая не намечается никакого парада, что в Беларуси парады обычно проводятся 3 июля. Есть и другие нюансы, которые показывают, что первую скрипку в этом деле играли белорусские спецслужбы, а ФСБ было подключено на последнем этапе и просто сделало хорошую мину", - уверен обозреватель.

История с госпереворотом может стать поводом для дальнейшего усиления репрессий

По мнению Класковского, историю с госпереворотом власти могут использовать для усиления репрессий, которые и так зашкаливают, а также для зачистки остатков оппозиции, гражданского общества и независимых СМИ.

"Если Зенкович действительно допускал какие-то резкие высказывания у себя в Facebook, то глава БНФ Костусёв, судя по всему, вообще был сбоку в этой истории. Вероятно, он только поучаствовал в какой-то видеоконференции. Это очень осторожный человек. Те, кто его знает, не могут представить, чтобы он действительно всерьез участвовал в каком-то заговоре", - отмечает эксперт.

По его мнению, сейчас у властей есть оправдания для своей деятельности. Теперь они могут заявить, что все их противники - это волки в овечьей шкуре. Мол, если уже Федута такие кровавые вещи задумывал, то что говорить об остальных. Они тоже враги, поэтому с ними нужно поступить соответствующим образом.

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