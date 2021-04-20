Эксперт - о том, как раскручивали "дело о госперевороте" в Беларуси

"У фигурантов этого дела не было никаких реальных возможностей воплотить свои планы. Видимо, они просто стали жертвами своей наивности и дилетантизма, попали на наживку. Если представить, что действительно были какие-то белорусские генералы, которые готовили заговор, то с какой стати им говорить, что мы сделаем переворот, а вы приходите и руководите страной? Если генералы делают переворот, то они берут ситуацию в свои руки и диктуют свои условия. То есть даже с этой точки зрения можно было прикинуть, что мятежные белорусские генералы - это развод со стороны спецслужб", - отмечает обозреватель.

Власти раскручивают антиамериканизм, чтобы быть на одной волне с Кремлем

По мнению Класковского, власти Беларуси раскручивают антиамериканизм, потому что им выгодно сейчас оказаться в одном окопе с президентом России Владимиром Путиным. У России резко обострились отношения с США, поэтому Лукашенко старается послать Кремлю сигнал, что сейчас не время для выяснений отношений между Москвой и Минском, что им нужно держаться вместе и друг друга поддерживать.

"Мы видим, что Минск и Москва действуют солидарно. Кстати, российский МИД подхватил историю с госпереворотом и использует ее в конфликте с Чехией. Поэтому сложилась ситуация, когда рука руку моет: два авторитарных режима в пропагандистской плоскости используют в противостоянии с Западом такие истории", - считает эксперт.

Он согласен с мнением других экспертов по поводу нестыковок в официальных заявлениях ФСБ России и КГБ Беларуси. Например, в ФСБ заявили, что госпереворот планировался 9 мая во время парада Победы, а в КГБ - что летом: в июне или июле.

"Чувствуется, что ФСБ и КГБ не успели согласовать между собой детали легенды. Видимо, московские товарищи не знают, что в Беларуси на 9 мая не намечается никакого парада, что в Беларуси парады обычно проводятся 3 июля. Есть и другие нюансы, которые показывают, что первую скрипку в этом деле играли белорусские спецслужбы, а ФСБ было подключено на последнем этапе и просто сделало хорошую мину", - уверен обозреватель.

История с госпереворотом может стать поводом для дальнейшего усиления репрессий

По мнению Класковского, историю с госпереворотом власти могут использовать для усиления репрессий, которые и так зашкаливают, а также для зачистки остатков оппозиции, гражданского общества и независимых СМИ.

"Если Зенкович действительно допускал какие-то резкие высказывания у себя в Facebook, то глава БНФ Костусёв, судя по всему, вообще был сбоку в этой истории. Вероятно, он только поучаствовал в какой-то видеоконференции. Это очень осторожный человек. Те, кто его знает, не могут представить, чтобы он действительно всерьез участвовал в каком-то заговоре", - отмечает эксперт.