В белорусских колониях начали обозначать политзаключенных цветом

"Повесили бирку красного цвета, то есть склонен к экстремизму, - говорит родственница осужденного. - Как нам объяснили, это может повлиять на сокращение количества передач и свиданий".
В правозащитном центре "Весна" обращают внимание, что в 2016 году с такой же проблемой столкнулся признанный тогда политзаключенным Михаил Жемчужный: ему также повесили бирку красного цвета, указывающую на "склонность к экстремизму", и он был обязан дополнительно дважды в день проходить проверки.
А в период активной борьбы с распространением наркотиков на осужденных по наркостатьям вешали бирки зеленого цвета и зачисляли их в отдельные отряды.
Родственники тогда подали жалобу в ООН, где это было расценено как дискриминация. После этого администрации колоний отказались от такого подхода и узникам выдали такие же бирки, как и у всех остальных - белого цвета.