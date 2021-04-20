Вт, 20.04.2021
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Пользователи соцсетей о происходящем на Центральном рынке

В белорусских колониях начали обозначать политзаключенных цветом

ФОТО: Наша Нiва

Родственники политзаключенных, которые находятся в Могилевской области, сообщили "Нашей ниве", что на одежду осужденных по политическим статьям вешают бирки, которые отличаются от других. У всех на бирках - фамилия и срок, но у политзаключенных в одном случае отличался цвет шрифта, во втором бирка была красного цвета (у других заключенных - белая).

"Повесили бирку красного цвета, то есть склонен к экстремизму, - говорит родственница осужденного. - Как нам объяснили, это может повлиять на сокращение количества передач и свиданий". 

В правозащитном центре "Весна" обращают внимание, что в 2016 году с такой же проблемой столкнулся признанный тогда политзаключенным Михаил Жемчужный: ему также повесили бирку красного цвета, указывающую на "склонность к экстремизму", и он был обязан дополнительно дважды в день проходить проверки.

А в период активной борьбы с распространением наркотиков на осужденных по наркостатьям вешали бирки зеленого цвета и зачисляли их в отдельные отряды. 

Родственники тогда подали жалобу в ООН, где это было расценено как дискриминация. После этого администрации колоний отказались от такого подхода и узникам выдали такие же бирки, как и у всех остальных - белого цвета.

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