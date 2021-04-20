В белорусских колониях начали обозначать политзаключенных цветом

"Повесили бирку красного цвета, то есть склонен к экстремизму, - говорит родственница осужденного. - Как нам объяснили, это может повлиять на сокращение количества передач и свиданий".

В правозащитном центре "Весна" обращают внимание, что в 2016 году с такой же проблемой столкнулся признанный тогда политзаключенным Михаил Жемчужный: ему также повесили бирку красного цвета, указывающую на "склонность к экстремизму", и он был обязан дополнительно дважды в день проходить проверки.

А в период активной борьбы с распространением наркотиков на осужденных по наркостатьям вешали бирки зеленого цвета и зачисляли их в отдельные отряды.