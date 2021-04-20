В понедельник привиты еще 3149 человек
В понедельник от Covid-19 привиты 3149 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
В понедельник от Covid-19 привиты 3149 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
Первую прививку получили 2643 человека, вторую - 506 человек.
После обновления данных количество привитых на прошлой неделе в связи с организацией живых очередей для всех желающих вакцинироваться достигло рекордного показателя - 30 838 человек. На прошлой неделе в среднем прививались 4390 человек в день.