Вт, 20.04.2021
На этой неделе темпы вакцинации будут ниже, но со следующей недели они будут расти. Эва Юхневича, руководитель бюро вакцинации
Эва Юхневича, руководитель бюро вакцинации

В понедельник привиты еще 3149 человек

Вакцинация ФОТО: Getty Images

В понедельник от Covid-19 привиты 3149 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Первую прививку получили 2643 человека, вторую - 506 человек.

После обновления данных количество привитых на прошлой неделе в связи с организацией живых очередей для всех желающих вакцинироваться достигло рекордного показателя - 30 838 человек. На прошлой неделе в среднем прививались 4390 человек в день.

 
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