Кариньш обеспокоен "накапливаемостью" вакцин
Премьер-министр Кришьянис Кариньш поддерживает принцип живой очереди на вакцинацию от Covid-19 и призывает не создавать запасы вакцин.
Премьер-министр Кришьянис Кариньш поддерживает принцип живой очереди на вакцинацию от Covid-19 и призывает не создавать запасы вакцин.
По словам премьер-министра,
поступают новые поставки вакцин, запущена новая IТ-система записи на прививки.
Он высоко оценил опробованный на выходных метод живой очереди на вакцинацию. По мнению премьера, следует организовать вакцинацию в порядке живой очереди так, чтобы в конце дня остаток вакцин равнялся нулю.
Кариньш выразил обеспокоенность тем, что вакцины накапливаются. "Важно обеспечить темп вакцинации и не накапливать запасы", - подчеркнул премьер, напомнив, что вакцинация обеспечит выход из пандемии и приведет к ослаблению ограничений.