Вт, 20.04.2021
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Кариньш обеспокоен "накапливаемостью" вакцин

Кришьянис Кариньш ФОТО: Paula Čurkste / LETA

Премьер-министр Кришьянис Кариньш поддерживает принцип живой очереди на вакцинацию от Covid-19 и призывает не создавать запасы вакцин.

По словам премьер-министра,

в настоящее время система вакцинации в Латвии стабилизирована,

поступают новые поставки вакцин, запущена новая IТ-система записи на прививки.

Он высоко оценил опробованный на выходных метод живой очереди на вакцинацию. По мнению премьера, следует организовать вакцинацию в порядке живой очереди так, чтобы в конце дня остаток вакцин равнялся нулю.

Кариньш выразил обеспокоенность тем, что вакцины накапливаются. "Важно обеспечить темп вакцинации и не накапливать запасы", - подчеркнул премьер, напомнив, что вакцинация обеспечит выход из пандемии и приведет к ослаблению ограничений.

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