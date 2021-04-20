Кариньш обеспокоен "накапливаемостью" вакцин

в настоящее время система вакцинации в Латвии стабилизирована,

Он высоко оценил опробованный на выходных метод живой очереди на вакцинацию. По мнению премьера, следует организовать вакцинацию в порядке живой очереди так, чтобы в конце дня остаток вакцин равнялся нулю.