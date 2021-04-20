Фото и видео ⟩ Резня в Эстонии: перед смертью 45-летний мужчина успел позвонить своей матери

Сегодня в 4:30 центр тревоги получил сообщение, что в квартире на улице Тамме в Хаапсалу ранены три человека. Отреагировавший на вызов патруль обнаружил в квартире трех человек с ножевыми ранениями, двух мужчин и одну женщину. "К сожалению, один из них - 45-летний мужчина - получил смертельные ранения. 47-летняя женщина и 51-летний мужчина в крайне тяжелом состоянии доставлены в больницу.

Трагическое событие произошло в социальном доме, в котором также проживает мать убитого мужчины - 72-летняя Нина. "Он позвонил мне ночью, в половину третьего, и сказал: мама, я упал. Я не пошла к нему. То, что на самом деле его били ножом, я услышала лишь утром", - сказала Нина, которая живет в социальном доме около двух лет.

"Утром мне рассказали, что на последнем этаже все было в крови. Я не пошла смотреть, так как чувствовала, что сердце выпрыгивает из груди", - признается потерявшая единственного сына Нина. О вчерашнем вечере она знает следующее: "Мой сын жил в 17-й квартире, Лео - в 18-й. Насколько мне известно, из Германии вернулся их друг Хейки, который привез алкоголь. Они напились. Больше я ничего не знаю".

"Я позвонила также его отцу, проживающему в Таллинне, и сказала, что наш сын мертв. Но я все равно думаю, что мой мальчик где-то там на втором этаже", - добавила Нина, которой тяжело поверить в случившееся.

По словам матери, раньше ее сын работал в Финляндии, но вернулся оттуда, так как страдал эпилепсией. Соседка убитого слышала ночью крик и что кто-то дергает ее дверную ручку. "Я не открыла, и дальше было все спокойно. Когда утром около семи часов я вышла через черный ход покурить, то увидела полицию. Позже я с ребенком выходила из другой двери, а там все было залито кровью", - рассказала женщина. Проживающий на первом этаже мужчина, по его словам, ничего не слышал, так как дом слишком большой.

Комментарий руководителя патрульной службы Хаапсалуского отделения полиции Меэлис Лаурманн:

"Мужчина, задержанный в 8:00, ушел из квартиры на улице Тамме, его задержали недалеко от места происшествия на Таллиннском шоссе. Сопротивления он не оказывал.

Сейчас известно, что в квартире находились знакомые люди, которые вместе употребляли алкоголь. Часть людей проживала в этом же доме. Задержанный 45-летнений мужчина является жителем Хаапсалу, но не проживает в этом доме на улице Тамме.

О случившемся центру тревоги сообщил житель этого дома. Мотив преступления выяснит следствие. Мужчина еще не допрошен, так как он пьян и сейчас протрезвляется. Он будет допрошен при первой возможности.

Задержанный в качестве подозреваемого ранее наказывался за разные нарушения, но действующих наказаний в уголовном порядке не имеет. Сейчас в делопроизводстве находится другое уголовное дело о применении насилия, в котором он является подозреваемым.

Состояние доставленных в больницу 47-летней женщины и 51-летнего мужчины сверхтяжелое".