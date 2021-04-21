Ныне живущий в Лондоне латвийский блогер и актер Олег Хилл может смело утверждать, что его юность в Латвии была нелегкой, но полной романтизма. Именно в 90-х он начал обучаться актерскому мастерству, играл в театре, работал в ночном клубе, стоял на баррикадах, а после наступили 2000-е...

2000-е ворвались громко, ярко - с рейвами, концертами и дискотеками. Олег Хилл целиком подался в шоу-бизнес. За считаные недели он стал солистом первого танцевального дуэта техно-хаус в Латвии - Lathouse, который вместе с группой Fors продюсировали основатели коллектива A-Europa Артур Дубокс и Янис Ламстерс. Это была музыка из будущего! Такого в Латвии на тот момент еще не было! В составе Lathouse Олег объехал десятки городов и приобрел известность по всей Балтии.

"Тогда нам надо было быть против системы"

90-е годы, да и не только 90-е, для актера, блогера и диктора Олега Хилла (наст. имя - Олег Калниньш) были яркими и запоминающимися.

В 1991 году Латвия вышла из состава СССР. Наш герой помнит, как в его родной стране наступили "новые времена", за которые они (молодежь тех лет) тогда боролись и ходили на баррикады.

"Это отдельная история, как я ходил на баррикады и махал красно-бело-красным флагом", - вспоминает Олег.

Для него, 18-летнего неформала, это была какая-то "шумиха и движуха":

"Что мне еще надо в 18-20 лет? Только это: "Эгегей!". Тогда нам надо было быть против системы. Мы все слушали "Гражданскую оборону", с удовольствием выступали против системы и верили этой Атмоде, что все будет только лучше и мы откроем двери на Запад".