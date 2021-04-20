Завтра в России - протесты в поддержку Навального: в городах страны перекрывают улицы
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
Завтра по всей России пройдут акции протеста в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. Сам политик держит голодовку и требует допустить к нему независимого врача. Сегодня в очередной раз медиков к нему не пустили, но увидеть оппозиционера смогли его адвокаты. Они говорят, что Навальный в критическом состоянии.
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Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.