Ср, 21.04.2021
Я посмеялся, когда прочитал цитаты светил медицины, что с таким уровнем калия, как у меня, я должен быть либо в реанимации, либо в гробу. Ну уж нет, меня так просто не возьмешь. После "Новичка" и калий не страшен. Алексей Навальный из колонии
Алексей Навальный из колонии
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Завтра в России - протесты в поддержку Навального: в городах страны перекрывают улицы

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Адвокаты Навального заявили, что политику уже сложно разговаривать. Сегодня 21 день его голодовки.
  • На Донбассе – снова бои, с использованием минометов и ракетных комплексов.
  • Соглашение власти и оппозиции в Грузии.
  • Чехия может выслать всех российских дипломатов.

Завтра по всей России пройдут акции протеста в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. Сам политик держит голодовку и требует допустить к нему независимого врача. Сегодня в очередной раз медиков к нему не пустили, но увидеть оппозиционера смогли его адвокаты. Они говорят, что Навальный в критическом состоянии. 

Все подробности - в новом выпуске!

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 
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