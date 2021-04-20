Завтра в России - протесты в поддержку Навального: в городах страны перекрывают улицы

Завтра по всей России пройдут акции протеста в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. Сам политик держит голодовку и требует допустить к нему независимого врача. Сегодня в очередной раз медиков к нему не пустили, но увидеть оппозиционера смогли его адвокаты. Они говорят, что Навальный в критическом состоянии.