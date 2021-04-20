Видео ⟩ Как будет выглядеть локомотивное депо Rail Baltica в Эстонии

Депо подвижного состава будет в первую очередь ремонтировать и обслуживать поезда, конечной станцией назначения которых является объединенный терминал RB Ülemiste, но депо должно быть готово и к предоставлению услуг по техническому обслуживанию и ремонту остальной части парка поездов Rail Baltica с колеей 1435 мм.

Депо подвижного состава Юлемисте должно обеспечивать стоянку пассажирского парка и выполнение других необходимых функций.

Видео: трехмерная визуализация проекта депо подвижного состава Rail Baltica

При этом депо по обслуживанию и ремонту пассажирских вагонов может принять 7 поездов. Согласно плану эксплуатации Rail Baltica, по инфраструктуре будут курсировать 26 скоростных поездов и 16 региональных поездов.