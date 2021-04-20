Ср, 21.04.2021
Я посмеялся, когда прочитал цитаты светил медицины, что с таким уровнем калия, как у меня, я должен быть либо в реанимации, либо в гробу. Ну уж нет, меня так просто не возьмешь. После "Новичка" и калий не страшен. Алексей Навальный из колонии
Алексей Навальный из колонии
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Видео ⟩ Как будет выглядеть локомотивное депо Rail Baltica в Эстонии

Локомотивное депо Rail Baltica в Эстонии ФОТО: Pilt videost

Для проекта депо подвижного состава Rail Baltica, которое будет построено на границе Таллинна и волости Раэ, составлены эскизное решение и трехмерная визуализация, пишет Rus.Postimees. Крупнейшее локомотивное депо в рамках проекта Rail Baltica спроектировано компаниями OÜ Reaalprojekt и NORD PROJEKT OÜ.

Депо подвижного состава будет в первую очередь ремонтировать и обслуживать поезда, конечной станцией назначения которых является объединенный терминал RB Ülemiste, но депо должно быть готово и к предоставлению услуг по техническому обслуживанию и ремонту остальной части парка поездов Rail Baltica с колеей 1435 мм. 

Депо подвижного состава Юлемисте должно обеспечивать стоянку пассажирского парка и выполнение других необходимых функций.

Видео: трехмерная визуализация проекта депо подвижного состава Rail Baltica

При этом депо по обслуживанию и ремонту пассажирских вагонов может принять 7 поездов. Согласно плану эксплуатации Rail Baltica, по инфраструктуре будут курсировать 26 скоростных поездов и 16 региональных поездов.

Депо будет проектироваться в несколько этапов, и начать строительство планируется в первой половине 2022 года.

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