Павлютс: к середине июня могут быть вакцинированы 30-40% населения

Политик пояснил, что в мае и июне в Латвии может быть доступно 1,2 миллиона доз вакцин от разных производителей. Хотя, к примеру, AstraZeneca еще не представила четкого графика поставок, даже если вакцинация будет производитьс только вакцинами от Pfizer/BioNTech и Moderna, Латвия может достичь этого рубежа, признал министр.

Видео: заявление Даниэля Павлютса

Министр отметил, что при увеличении доли вакцинированных лиц не следует забывать о риске дискриминации непривитого населения, если они не имели возможности получить вакцину.

Галерея: вакцинация в Латвии

Уже сообщалось, что различные льготы для населения, вакцинированного от Covid-19, могут быть установлены, когда охват вакцинацией в Латвии достигнет 30-40%, заявил во вторник, на заседании правительства советник министра здравоохранения Даниэля Павлютса Каспарс Берзиньш.

По мнению Берзиньша, чтобы ввести облегчения для вакцинированных, охват вакцинации в группах риска должен быть еще выше.