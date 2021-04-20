Ср, 21.04.2021
Я посмеялся, когда прочитал цитаты светил медицины, что с таким уровнем калия, как у меня, я должен быть либо в реанимации, либо в гробу. Ну уж нет, меня так просто не возьмешь. После "Новичка" и калий не страшен. Алексей Навальный из колонии
Алексей Навальный из колонии

Павлютс: к середине июня могут быть вакцинированы 30-40% населения

Вакцинация в Риге. ФОТО: TOMS KALNINS/EPA

К середине июня или даже раньше в Латвии могут быть вакцинированы от Covid-19 от 30% до 40% населения, заявил на пресс-конференции после заседания правительства министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Политик пояснил, что в мае и июне в Латвии может быть доступно 1,2 миллиона доз вакцин от разных производителей. Хотя, к примеру, AstraZeneca еще не представила четкого графика поставок, даже если вакцинация будет производитьс только вакцинами от Pfizer/BioNTech и Moderna, Латвия может достичь этого рубежа, признал министр.

Видео: заявление Даниэля Павлютса

Министр отметил, что при увеличении доли вакцинированных лиц не следует забывать о риске дискриминации непривитого населения, если они не имели возможности получить вакцину.

Галерея: вакцинация в Латвии

Уже сообщалось, что различные льготы для населения, вакцинированного от Covid-19, могут быть установлены, когда охват вакцинацией в Латвии достигнет 30-40%, заявил во вторник, на заседании правительства советник министра здравоохранения Даниэля Павлютса Каспарс Берзиньш.

По мнению Берзиньша, чтобы ввести облегчения для вакцинированных, охват вакцинации в группах риска должен быть еще выше.

Павлютс пояснил, что льготы для вакцинированных могут быть введены, если вакцины получат 600 000 и более латвийцев.

НАВЕРХ
Back