Суперлиге конец? Все 12 клубов работают над выходом из турнира. Всё благодаря фанатам и протестам

Идея о создании Суперлиги настолько сильно разделила футбольное сообщество, что все мировые СМИ в начале этой недели только и делали, что обсуждали плюсы и минусы нового турнира.

Кто-то обрушивался с критикой и угрожал бойкотом, в УЕФА и вовсе пригрозили футболистам, которые будут играть в Суперлиге, запретить выступать за национальные сборные на чемпионатах мира и Европы.

Обсуждений, реакций и мыслей о будущем турнира, который должен был стартовать уже в августе, было так много, что сложно было успеть за очередными новостями и высказываниями людей из мира футбола.

Как оказалось во вторник вечером - нужно было подождать и всё само прояснится. Случилось то, чего мало кто ожидал, но на что надеялось большинство любителей футбола - Суперлига закончилась не начавшись.

Сначала появилась информация о том, что лондонский "Челси" готовит документы с целью выйти из состава участников нового турнира. Стоит отметить, что перед этим фанаты "синих" устроили протест у стадиона "Стэмфорд Бридж".

К болельщикам вышел технический советник "Челси" Петр Чех, ранее игравший за команду на позиции вратаря. Он обратился к ним со словами: "Я знаю! Дайте нам всем время!".

Петр Чех (в центре) и протестующие фанаты "Челси" ФОТО: Reuters/ScanPix

Полчаса спустя примеру "Челси" последовал "Манчестер Сити", причём руководство английского клуба выступило с официальным заявлением. "Футбольный клуб "Манчестер Сити" может подтвердить, что он официально ввёл в действие процедуры выхода из группы, разрабатывающей планы проведения Европейской Суперлиги", - говорится в заявлении "горожан" на их официальном сайте.

Затем появилась неофициальная информация о том, что мадридский "Атлетико" и каталонская "Барселона" также планируют покинуть турнир. А ближе к полуночи понедельника журналист The Telegraph Сэм Уоллес сообщил, что все 12 клубов-основателей турнира обсудили стратегию его роспуска. Как отмечается, руководители клубов "услышали фанатов".

На этом новости о крахе Суперлиги не закончились. Позже стало известно и о последствиях "горе-турнира". По данным talkSPORT, Эд Вудворд подал в отставку с поста председателя правления "Манчестер Юнайтед", а Андреа Аньелли покинул пост президента "Ювентуса". Позже, правда, туринцы опровергли эту информацию.

На момент написания этой статьи всё или почти всё из вышеперечисленного не было подтверждено, но тренд очевиден. Суперлига провалилась, просуществовав один день. Хороший, конечно, был турнир. Он подарил нам столько прочитанных новостей, фейков, шума и напрасных ожиданий...