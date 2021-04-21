Сборная Латвии одержала победу над Словакией в первом проверочном матче

Матч завершился со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу латвийской сборной.

Счёт в самом начале матча открыл Адам Лишка, который забил в большинстве. Во втором периоде отличную комбинацию Андриса Джериньша и Роберта Букартса завершил Мартиньш Карсумс, который сравнял счёт.

В третьем периоде командам не удалось отличиться, поэтому победителя пришлось определить в овертайме, где сильнее оказались латвийские хоккеисты. Победная шайба на счету Ренарса Крастенбергса.

После матча команды решили провести серию буллитов, в которой также сильнее оказалась сборная Латвии - 3:2.