Сборная Латвии одержала победу над Словакией в первом проверочном матче

Матч завершился со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу латвийской сборной.
Счёт в самом начале матча открыл Адам Лишка, который забил в большинстве. Во втором периоде отличную комбинацию Андриса Джериньша и Роберта Букартса завершил Мартиньш Карсумс, который сравнял счёт.
В третьем периоде командам не удалось отличиться, поэтому победителя пришлось определить в овертайме, где сильнее оказались латвийские хоккеисты. Победная шайба на счету Ренарса Крастенбергса.
После матча команды решили провести серию буллитов, в которой также сильнее оказалась сборная Латвии - 3:2.
В среду, 21 апреля, сборные Словакии и Латвии проведут второй проверочный матч, который состоится в 17:00 по латвийскому времени. За игрой в прямом эфире можно будет следить на телеканале LTV 7.