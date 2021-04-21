"Он сказал, что не хочет умирать ...": подробности аварии в Зиепниеккалнсе, где водитель сбил ребенка и уехал

Кристина уже второй день сидит у больничной койки своего сына Родриго. Двенадцатилетнего мальчика, у которого есть нарушения эмоционального развития, 19 апреля около 14:00 на пешеходном переходе сбил автомобиль. Для лечения ребенка было необходимо хирургическое вмешательство.

"Там была скорая помощь, полиция, пробки. Мой ребенок там просто лежал. Были лужи крови, потому что у него перелом ноги в двух местах. Открытый, к тому же. 6

Ему сделали операцию ночью. До этой операции каждые полчаса ему давали сильнодействующие лекарства, которые ему совершенно не помогали. Сегодня пошли на рентген. Ногу очень хорошо сделали. Теперь ему остается только научиться ходить и постараться быстрее встать на ноги", - говорит мама мальчика.

🇱🇻 Vienības gatvē #Ziepniekkalns #Rīga #Latvija notriekts bērns. Vainīgais aizbraucis no negadījuma vietas. Cietušais nogādāts slimnīcā ar kājas traumu.

📸 Vladislavs Zvončuks pic.twitter.com/OAe2bsXS8R — BreakingLV (@breakinglv) April 19, 2021

Водитель уехал сразу после того, как сбил мальчика.

"Я допускаю мысль, что у людей в жизни может случиться всякое. Если сбил ребенка, так помоги ему встать, вызови скорую помощь. А не убегай с места происшествия", - говорит женщина.

Полиция возбудила уголовное дело и ищет очевидцев. Андрис - один из них. В телефонном разговоре мужчина рассказал, что сестра и брат переходили через переход, когда светофор был красным.

"Движение остановилось. Правая полоса стояла, средняя полоса тоже стояла. Левая полоса, которая поворачивает на Елгаву, была в движении. В тот момент дети не посмотрели, что горит красный свет и начали переходить. 6

В этот момент по левой полосе ехала машина, которая не увидела детей и, к сожалению, задела мальчика. Автомобиль был темного цвета, возможно, Volkswagen. Я видел эту машину вдалеке, но не мог представить, что она уедет с места происшествия. Я держал мальчика в руках, держал его голову. Время от времени он терял сознание от этой боли", - рассказал очевидец Андрис.

Кристине благодарна, что Андрис не поехал дальше по своим делам, а помогал ее детям в то время, когда была важна каждая секунда.

"Был один человек, который действительно помог, перенес его на траву, вызвал скорую помощь, позвонил мне с детского телефона, прислал мне местоположение, я была там через пять минут. Ребенок говорил, что не хочет умирать, что хочет увидеть еще маму и папу", - рассказывает мама мальчика.

Водителя все еще разыскивают, и полиции необходима помощь в установлении его личности. Возбуждено уголовное дело против водителя.

"За такое нарушение предусмотрено наказание в виде лишения водительских прав на срок до семи лет, а также лишения свободы на срок до четырех лет или временного лишения свободы, принудительных работ или штрафа", - сообщает Государственная полиция.

Если два дня назад Вы проезжали через перекресток Карля Улманя гатве с улицей Вайнодес и в вашем автомобиле установлен видеорегистратор, обратитесь к старшему следователю по телефону: 67086661, 29377877 или 110.