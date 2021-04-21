ВИДЕО ⟩ Блюгер забил в матче, после которого "Питтсбург" вошёл в историю НХЛ

Матч проходил в Питтсбурге на стадионе "Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена" и завершился победой хозяев со счётом 7:6 (4:0, 2:0, 1:6)

В составе победителей отличились: Майк Мэтисон, Брайан Раст, Брайан Дюмулен, Джефф Картер, Теодор Блюгер, Эван Родригес и Сидни Кросби. За "Нью-Джерси" забивали Нико Хишир, Егор Шарангович, Натан Бастиан, Джек Хьюз, Нолан Фут и Андреас Юнссон.

Латвийский хоккеист Теодор Блюгер забросил шайбу в начале второго периода, сделав счёт 5:0. 26-летний нападающий провёл на льду 16 минут 4 секунды, выиграл 6 из 14 вбрасываний и нанёс один бросок по воротам.

Since returning to the lineup on April 11 after missing 13 games, Teddy Blueger has points in four of five games (2G-2A). pic.twitter.com/EE5YJSjMwF — Pittsburgh Penguins (@penguins) April 21, 2021

В текущем сезоне Блюгер провёл 33 матча, в которых забил 6 голов и сделал 13 результативных передач, заработав коэффициент полезности "+10".

Отметим, что "Питтсбург" стал первой командой в истории НХЛ, пропустившей шесть шайб в третьем периоде и всё равно одержавшей победу.

В данный момент "Питтсбург" занимает третье место в Восточном дивизионе с 61 очком, а "Нью-Джерси" - седьмые (34 очка).