ВИДЕО ⟩ Блюгер забил в матче, после которого "Питтсбург" вошёл в историю НХЛ

Матч проходил в Питтсбурге на стадионе "Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена" и завершился победой хозяев со счётом 7:6 (4:0, 2:0, 1:6)
В составе победителей отличились: Майк Мэтисон, Брайан Раст, Брайан Дюмулен, Джефф Картер, Теодор Блюгер, Эван Родригес и Сидни Кросби. За "Нью-Джерси" забивали Нико Хишир, Егор Шарангович, Натан Бастиан, Джек Хьюз, Нолан Фут и Андреас Юнссон.
Латвийский хоккеист Теодор Блюгер забросил шайбу в начале второго периода, сделав счёт 5:0. 26-летний нападающий провёл на льду 16 минут 4 секунды, выиграл 6 из 14 вбрасываний и нанёс один бросок по воротам.
В текущем сезоне Блюгер провёл 33 матча, в которых забил 6 голов и сделал 13 результативных передач, заработав коэффициент полезности "+10".
Отметим, что "Питтсбург" стал первой командой в истории НХЛ, пропустившей шесть шайб в третьем периоде и всё равно одержавшей победу.
В данный момент "Питтсбург" занимает третье место в Восточном дивизионе с 61 очком, а "Нью-Джерси" - седьмые (34 очка).
Видео: Лучшие моменты матча "Питтсбург" - "Нью-Джерси"