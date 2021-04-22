ФОТО: Пресс-фото

В Латвию только что прибыл первый полностью электрический внедорожник ID.4 марки Volkswagen, который предлагает не только удивительно просторный салон и новейшие технологические решения, но и способен преодолеть впечатляющее расстояние на одной зарядке - до 520 км (цикл WLTP). По случаю этого события Volkswagen пригласил латвийских авто-экспертов лидеров мнения на индивидуальные презентации на свежем воздухе. В видеорепортаже из двух серий Volkswagen предлагает познакомиться с их первыми впечатлениями и мыслями об ID.4.

После первой поездки все участники были приятно удивлены возможностями, которые предоставляет ID.4. Больше всего эксперты похвалили мощную батарею емкостью 77 кВтч, которая делает более длительные поездки на электромобиле реальностью, просторный салон а также инновационный дизайн. Особое признание получили дисплей дополненной реальности и навигационная система, которая сливается с реальностью — например, стрелки поворота в навигационной системе появляются в поле зрения водителя примерно в 10 метрах перед автомобилем.

ФОТО: Пресс-фото

Раймонд Зандовскис, автомобильный редактор портала Delfi.lv, подчеркнул: “Автомобиль оправдал ожидания и что салон просторнее чем у ID.3. Есть спортивный режим, который позволяет удивить пассажиров, и проекционный экран”.

Редактор Kursors.lv Марис Гаугерс отметил: “Первые впечатления очень хорошие. Дополненная реальность — это то, чего я никогда раньше не видел, и будущее за ее использованием. Есть качественный рост — все становится лучше и качественнее, и все эти изменения понравятся потенциальным покупателям”.

Карлис Мендзиньш, основатель и редактор портала Uzlādēts.lv, сказал: “Самое большое впечатление осталось от дисплея дополненной реальности. Увидев это в жизни, я понял, насколько это удобно”

Марис Озолиньш, менеджер портала Iauto.lv, подчеркнул: “ID.4 больше и по размеру, и по емкости аккумулятора — 77 кВтч. Он впечатляет и позволяет проехать вплоть до 520 км. Значит, такой электромобиль уже может быть единственным семейным автомобилем”.

Эксперты и лидеры общественного мнения также отметили просторный салон автомобиля, который ID.4 получил благодаря платформе MEB и длинной колесной базе. Несмотря на то, что автомобиль оснащен аккумулятором внушительных размеров, он не занимает места в салоне, так как равномерно распределяется по днищу автомобиля. Гости также отметили мощность, маневренность и простоту управления ID.4. В целом лидеры общественного мнения согласны с тем, что новый ID.4 является заслуживающей внимания альтернативой автомобилям с двигателями внутреннего сгорания.

Карлис Дамбранс, редактор технических новостей портала Delfi.lv, добавил: “Мне понравилось, насколько ненавязчиво проста эта модель. Это очень умная машина — такая, какой и должен быть Volkswagen”.

Роберт Янсонс, главный редактор Tavs Auto TV, отметил: “Многие люди уже задумываются об электромобилях и их покупке, и такие автомобили помогают реализовать эту идею”.

Тренер по фитнесу и здоровью Ника Линде сказала: “Мне очень понравилось, как камера реагирует на движение при движении задним ходом — при повороте руля камера следует за ним. Этот автомобиль может заменить бензиновый, потому что километраж достаточно велик, как и вместимость автомобиля”.

ФОТО: Пресс-фото

Главный редактор портала Titanium.lv Марина Дианова подчеркнула: “Разгоняется очень быстро! А отражение навигации на лобовом стекле просто вау! Я никогда раньше не видела ничего подобного!”

ID.4 произвел впечатление на каждого из участников индивидуальной презентации. И дизайн, и производительность, и инновационные технологии ID.4 смогли проявить себя даже на такой короткой презентации.

Модель и стилист Синтия Селицка-Ужане отметила: “Очень мягкая и приятная езда без ощущения битых дорог Риги. Такое чувство, что сижу в маленьком облаке. Навигация заранее показывает, куда ехать, поэтому вам не нужно ничего делать самостоятельно. Это стильная и удобная эко-машина”.

Фуд-блогер и мать троих детей Яна Медова добавила: “Ощущения великолепные! Похоже, я в машине будущего — стрелка навигации перед глазами, неоновые огни и удивительно простое управление!”