В Илукстском крае сгорел деревянный дом: погиб один человек
Вчера в результате пожара в Илукстском крае погиб человек, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Илзе Даме-Бирзиня.
Вчера в результате пожара в Илукстском крае погиб человек, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Илзе Даме-Бирзиня.
Вызов на пожар в одноэтажном жилом доме поступил в 19:08. Деревянный дом с шиферной крышей горел на площади 100 кв. м. Во время тушения в доме был найден умерший человек.
Всего вчера в VUGD поступило 95 вызовов на пожары, в том числе потушено восемь лесных пожаров и 61 пожар прошлогодней травы. Самый крупный такой пожар произошел в Резекненском крае, где трава и камыш горели на площади 50 га.