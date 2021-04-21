В Илукстском крае сгорел деревянный дом: погиб один человек

Вызов на пожар в одноэтажном жилом доме поступил в 19:08. Деревянный дом с шиферной крышей горел на площади 100 кв. м. Во время тушения в доме был найден умерший человек.

Всего вчера в VUGD поступило 95 вызовов на пожары, в том числе потушено восемь лесных пожаров и 61 пожар прошлогодней травы. Самый крупный такой пожар произошел в Резекненском крае, где трава и камыш горели на площади 50 га.