Акции протеста в поддержку Алексея Навального: задержаны почти 200 человек

Видео: Команда Навального - об акциях протеста в прямом эфире

Акции протеста запланированы более чем в 100 городах России.

Между тем российская полиция уже предупредила, что несогласованные акции протеста незаконны.

Протесты начались около 12 часов дня по латвийскому времени на Дальнем Востоке России.

Задержания сторонников Навального

Юриста ФБК и продюсера YouTube-проекта "Навальный Live" Любовь Соболь и пресс-секретаря политика Киру Ярмыш задержали в Москве.

Как сообщил в Twitter адвокат Соболь Владимир Воронин, полицейские вывели ее из такси у метро и увезли в неизвестном направлении. По его словам, они ввели план "Перехват", чтобы задержать Соболь. С чем связано ее задержание, пока неизвестно.

Московские полицейские также задержали пресс-секретаря политика Алексея Навального Киру Ярмыш.

Киру Ярмыш несколько часов держали в автобусе полиции. "Адвоката не пускают, протокол не составляют. Просто силой удерживают. Фактически похищение", - напсиала Ярмыш в Twitter.

В разных городах России полиция пришла к активистам и журналистам перед всероссийской акцией протеста в поддержку Алексея Навального.

В Петербурге полиция пришла с обыском к одному из авторов Telegram-канала "Ротонда", корреспонденту "Фонтанки" Ксении Клочковой. Полицейские искали сотрудника петербургского штаба Навального Дениса Кабакова, который раньше жил в этой квартире. По словам Клочковой, в ходе обыска у нее ничего не изъяли.

Как сообщает штаб Алексея Навального в Петербурге, к нескольким волонтерам и активистам пришли с обысками в рамках уголовного дела о перекрытии дорог, которое было возбуждено после зимних митингов в поддержку Навального.

В Екатеринбурге пришли с обыском к координатору местного штаба Навального Алексею Гресько. В Кургане задержали сотрудницу местного штаба Навального Софью Лопатину.

Задержан российский политик Владимир Рыжков, его подозревают в организации митинга, сообщил в Twitter главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

По данным СМИ и правозащитников, задержания активистов также провели в Нижнем Новгороде, Пятигорске, Сыктывкаре, Иркутске.