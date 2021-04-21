В России полиция пришла с обысками к сторонникам Навального: Любовь Соболь и Киру Ярмыш задержали

Как сообщил в Twitter адвокат Соболь Владимир Воронин, полицейские вывели ее из такси у метро и увезли в неизвестном направлении. По его словам, они ввели план "Перехват", чтобы задержать Соболь. С чем связано ее задержание, пока неизвестно.

Киру Ярмыш уже два часа держат в автобусе полиции. "Адвоката не пускают, протокол не составляют. Просто силой удерживают. Фактически похищение", - напсиала Ярмыш в Twitter.

В разных городах России полиция пришла к активистам и журналистам перед всероссийской акцией протеста в поддержку Алексея Навального.

В Петербурге полиция пришла с обыском к одному из авторов Telegram-канала "Ротонда", корреспонденту "Фонтанки" Ксении Клочковой. Полицейские искали сотрудника петербургского штаба Навального Дениса Кабакова, который раньше жил в этой квартире. По словам Клочковой, в ходе обыска у нее ничего не изъяли.

Как сообщает штаб Алексея Навального в Петербурге, к нескольким волонтерам и активистам пришли с обысками в рамках уголовного дела о перекрытии дорог, которое было возбуждено после зимних митингов в поддержку Навального.

В Екатеринбурге пришли с обыском к координатору местного штаба Навального Алексею Гресько. В Кургане задержали сотрудницу местного штаба Навального Софью Лопатину.

Задержан российский политик Владимир Рыжков, его подозревают в организации митинга, сообщил в Twitter главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

По данным СМИ и правозащитников, задержания активистов также провели в Нижнем Новгороде, Пятигорске, Сыктывкаре, Иркутске.

44-летний Навальный был арестован 17 января в московском аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он более четырех месяцев проходил лечение после отравления боевым веществом "Новичок".

31 марта он объявил голодовку в тюрьме, требуя надлежащей медицинской помощи и возможности проконсультироваться с независимыми врачами, которым он доверяет.

Команда Навального призвала своих сторонников выйти в среду, 21 апреля, на улицы своих городов в знак протеста против обращения властей с оппозиционером. В среду также ожидается выступление президента России Владимира Путина о ситуации в стране.