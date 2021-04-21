Ср, 21.04.2021
Я посмеялся, когда прочитал цитаты светил медицины, что с таким уровнем калия, как у меня, я должен быть либо в реанимации, либо в гробу. Ну уж нет, меня так просто не возьмешь. После "Новичка" и калий не страшен. Алексей Навальный из колонии
Алексей Навальный из колонии

Прямая трансляция: послание Владимира Путина Федеральному собранию

Владимир Путин. ФОТО: MIKHAIL KLIMENTYEV/AFP

В среду, 21 апреля президент России Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию. Оно началось в 12:00 по московскому времени. Прямую трансляцию ведут центральные телеканалы России.

Видео: Прямая трансляция

Содержание послания, как и в предыдущие годы, не анонсировалось, пишет "Медуза".

Обычно послание Путина длится около часа. Самым продолжительным было обращение 2018 года - тогда президент выступал 1 час 55 минут.

В 2020 году в послании Путин сообщил о конституционной реформе в России - изменения в законодательство были внесены после общенародного голосования, прошедшего в начале июля. Изменения в Конституции позволяют Путину оставаться президентом России до 2036 года.

Послание президента России проходит на фоне многочисленных призывов к властям России и лично к Путину обеспечить медицинскую помощь политику Алексею Навальному, который 31 марта объявил голодовку в колонии.

Команда Навального призвала своих сторонников выйти в среду, 21 апреля, на улицы своих городов в знак протеста против обращения властей с оппозиционером.

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