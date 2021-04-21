Прямая трансляция: послание Владимира Путина Федеральному собранию

Содержание послания, как и в предыдущие годы, не анонсировалось, пишет "Медуза".
Обычно послание Путина длится около часа. Самым продолжительным было обращение 2018 года - тогда президент выступал 1 час 55 минут.
В 2020 году в послании Путин сообщил о конституционной реформе в России - изменения в законодательство были внесены после общенародного голосования, прошедшего в начале июля. Изменения в Конституции позволяют Путину оставаться президентом России до 2036 года.
Послание президента России проходит на фоне многочисленных призывов к властям России и лично к Путину обеспечить медицинскую помощь политику Алексею Навальному, который 31 марта объявил голодовку в колонии.
Команда Навального призвала своих сторонников выйти в среду, 21 апреля, на улицы своих городов в знак протеста против обращения властей с оппозиционером.