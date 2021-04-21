Скорая помощь доставила 89-летнюю женщину не в тот дом и уложила в чужую кровать

Элизабет Махони боролась с Covid-19 в течение 10 недель в одной из британских больниц, после чего ее наконец отпустили домой.

Однако 89-летнюю Элизабет увезли не туда - она была доставлена по адресу в 12 км от своего настоящего дома. 1

"От начала до конца все шло не так. Сначала нам позвонили около 13:00 и сказали, что мама уже на пути домой, поэтому моя жена вышла встретить ее. Примерно через час я позвонил, чтобы понять, что происходит, и мне сказали, что ее все еще нет", - рассказал Брайан Махони, сын Элизабет.

"Около 15:40 мне наконец позвонили и сказали, что она доставлена в какой-то дом в Ньюпорте, но детали до конца все еще ясны не были. Они извинились и сказали, что уже в пути, чтобы забрать ее обратно. Я подумал: "Как это - забрать? Пожалуйста, не говорите мне, что вы оставили ее там". В этот момент моя сестра расплакалась - мы все очень волновались", - сказал Брайан.

Брайан отметил, что ни ему, ни его семье не было дано фактического объяснения того, как произошло это недоразумение, хотя он подозревает, что больничные записи его матери были перепутаны с записями другой женщины, страдающей деменцией, потому что ее должны были выписать в тот же день.

"Насколько я могу судить, мою мать по ошибке отвезли в дом этой другой женщины, и мужчина, открывший дверь, велел работникам скорой помощи отвезти ее в спальню.

Как они не заметили, что это не их родственник, я не могу сказать. Но, видимо, они пошли проверить ее немного позже, а затем наконец все поняли и подняли тревогу", - сказал Брайан. 1