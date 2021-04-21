Сборная Латвии уступила Словакии во втором проверочном матче

Матч завершился со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0). в пользу словацкой сборной. 2

В первом периоде хозяева использовали активный прессинг, с которым латвийские защитники справлялись не без труда. Тем не менее, несмотря на несколько моментов, понастоящему опасных моментов у ворот было не так много.

Следующие 20 минут также не принесли голов. Словаки продолжали прессинговать, но и хоккеисты сборной Латвии время от времени пытались обострять. Правда, справедливости ради стоит отмеить, что не так часто как хозяева.

В самом начале третьего периода Оскар Цибульскис нанёс бросок по воротам, который подправил Микс Индрашис - шайба оказалась в воротах хозяев, но гол не был засчитан потому что Индрашис помешал вратарю.

За шесть минут до конца основного времени словаки убежали в контратаку - с первым броском справился вратарь Ивар Пунненовс, но со второй попытки Мартин Фашко-Рудаш был точным. Правда, и в этот раз гол не был засчитан - после просмотра видеоповтора арбитр усмотрел нарушение правил на Пунненове.

К сожалению, на 52-й секунде овертайма сборная Словакии сумела забить и одержать победу в матче. Победный гол забил 17-летний Юрай Славковски, который воспользовался недопониманием Индрашиса и Пунненова.

Напомним, 20 апреля сборные Словакии и Латвии провели первый проверочный матч, в котором победу в овертайме одержали наши хоккеисты - 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0). Голами в составе латвийской сборной отметились Мартиньш Карсумс и Ренарс Крастенбергс. Единственную шайбу словаков забросил Адам Лишка.