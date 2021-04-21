Известно, в каких самоуправлениях можно будет организовать очное обучение в школах

Со следующего понедельника 1-6-е и 12-е классы, а также 7-9-е и 10-11-е классы по ротационному принципу в 44 наиболее эпидемиологически безопасных самоуправлениях смогут заниматься очно, и это на 11 самоуправлений меньше, чем неделей ранее, свидетельствуют новейшие данные Центра профилактики и контроля заболеваний.