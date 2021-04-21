"Шальке-04" вылетел из Бундеслиги впервые за 33 года

Матч проходил на стадионе "Шюко-Арена" в Билефельде и завершился победой хозяев со счётом 1:0. В составе победителей единственный гол провёл 33-летний немецкий форвард Фабиан Клос.

Таким образом, футбольный клуб "Шальке-04" впервые за 33 года вылетел во второй по силе дивизион чемпионата Германии. За четыре тура до конца нынешнего розыгрыша турнира в активе гельзенкирхенской команды всего 13 набранных очков. У идущего на 17-м месте "Кёльна" - 26 очков.

"Шальке-04" - семикратный чемпион Германии, непрерывно выступающий в Бундеслиге с сезона-1991/92. Последний раз гельзенкирхенцы вылетали в сезоне-1987/88, и тогда клубу понадобилось три года, чтобы вернуться в элиту.