Ср, 21.04.2021
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Вадим Кобзев, адвокат Алексея Навального

"Шальке-04" вылетел из Бундеслиги впервые за 33 года

Футболисты "Шальке-04" ФОТО: EPA/Scanpix

В матче 30-го тура чемпионата Германии "Шальке-04" уступил на выезде "Арминии" и официально лишился шансов на сохранение прописки в немецкой Бундеслиге.

Матч проходил на стадионе "Шюко-Арена" в Билефельде и завершился победой хозяев со счётом 1:0. В составе победителей единственный гол провёл 33-летний немецкий форвард Фабиан Клос.

Таким образом, футбольный клуб "Шальке-04" впервые за 33 года вылетел во второй по силе дивизион чемпионата Германии. За четыре тура до конца нынешнего розыгрыша турнира в активе гельзенкирхенской команды всего 13 набранных очков. У идущего на 17-м месте "Кёльна" - 26 очков.

"Шальке-04" - семикратный чемпион Германии, непрерывно выступающий в Бундеслиге с сезона-1991/92. Последний раз гельзенкирхенцы вылетали в сезоне-1987/88, и тогда клубу понадобилось три года, чтобы вернуться в элиту.

Действующим чемпионом и лидером немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021 является мюнхенская "Бавария" (71 очко), опережающая идущий на втором месте "РБ Лейпциг" на 10 очков. Мюнхенцы могут оформить чемпионство уже в следующем туре, если обыграют "Майнц" 24 апреля.

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