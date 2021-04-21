По методологии ЕС, дефицит госбюджета Латвии в прошлом году достиг 4,5% от ВВП

В свою очередь консолидированный брутто-долг центрального правительства в прошлом году составил 12,75 млрд евро или 43,5% от ВВП. По сравнению с 2019 годом консолидированный брутто-долг центрального правительства в 2020 году увеличился на 1,503 млрд евро или 13,4%.

По данным ЦСУ, из-за пандемии Covid-19 в 2020 году доходы сектора центрального правительства по сравнению с 2019 годом снизились на 0,4% и составили 11,5 млрд евро, а расходы увеличились на 9,5%, достигнув 12,7 млрд евро, в том числе 0,8 млрд евро было потрачено на меры поддержки экономики во время кризиса Covid-19.

Согласно данным Госказны о денежных потоках, в 2020 году дефицит консолидированного совокупного госбюджета составил 1,149 млрд евро, однако рассчитанный ЦСУ в соответствии с методологией ESA 2010 дефицит бюджета составляет на 177,7 млн евро или 0,6 проц. пункта от ВВП больше.