Глава Госполиции: ни одно дело об убийстве не забыто

Независимо от типа убийства приоритетной задачей полиции является выявление таких преступлений и задержание преступников. Для этого невозможно публично расследовать эти уголовные дела и обсуждать каждый этап расследования, отмечает в пресс-релизе глава Госполиции Арманд Рукс.

Тот факт, что деятельность полиции не видна общественности, не означает, что расследование не ведется. Ни одно дело об убийстве не забыто, идет интенсивная работа, которая подчинена существующим обстоятельствам и ресурсам.

Сравнивая статистику последних пяти лет, можно сделать вывод, что полиция выявляет все большее количество убийств, покушений на убийства и приготовлений к ним.

В 2016 году 78% из 67 уголовных преступлений, классифицированных как убийства, были раскрыты полицией, в 2017 году из 74 преступлений раскрыто 77%, в 2018 году из 79 убийств и их попыток раскрыто 86%, в 2019 году - 88% из 75, в 2020 году - 85% из 78.

За последние пять лет бытовые убийства неизменно составляли самую большую долю этих преступлений - около 97%. В этих преступлениях нападавший и потерпевший в основном были знакомы друг с другом и находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Такие убийства отличаются цинизмом и жестокостью, зачастую происходят спонтанно, незапланированно.

В 2016 году зарегистрировано и раскрыто одно заказное убийство, в 2017 году зарегистрировано одно заказное убийство и предотвращена одна подготовка к убийству, в 2018 году совершено одно заказное убийство и произошло одно покушение.

В 2019 году оперативники и следователи предотвратили два заказных убийства на подготовительной стадии. В 2020 году было зарегистрировано три покушения на убийство и два приготовления к убийству, которые также предотвращены.

Если анализировать убийства за более длительный период, то количество заказных убийств в Латвии значительно уменьшилось. Например, в 2001 году полиция зарегистрировала 12 заказных убийств, в 2007 году - десять.

"В последнее время после недавних особо тяжких преступлений в публичном пространстве часто звучит, будто "вернулись девяностые". Хочу обратить внимание, что такие преступления не повседневные, а исключительные. Конечно, такие случаи усугубляют общую ситуацию, но статистика показывает, что мы в Латвии по-прежнему живем в относительно безопасной среде", - заявил начальник Госполиции. В целом преступность в Латвии с каждым годом снижается.