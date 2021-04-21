Кариньш: живая очередь должна стать повседневной частью процесса вакцинации
Живая очередь должна стать повседневной частью процесса вакцинации, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш в программе Латвийского радио "В точке пересечения".
Живая очередь должна стать повседневной частью процесса вакцинации, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш в программе Латвийского радио "В точке пересечения".
"Я думаю, уже скоро вакцинация станет частью повседневной жизни. Если процесс вакцинации идет недостаточно гладко, то нам нужно найти способ его ускорить, а живая очередь- это дополнительный элемент, который может помочь. Это также уменьшило бы фрустрацию в той части общества, которая не относится к приоритетным группам, но осознает риск заболевания Covid-19 и хочет пройти вакцинацию", - сказал премьер-министр.
По мнению премьера, принцип живой очереди снимет опасения по поводу накопления вакцин от Covid-19, поскольку вместо людей, которые не приходят на вакцинацию, привиться смогут все желающие.
Как сообщалось, в минувшие выходные по принципу живой очереди прививки от Covid-19 получили в разных городах Латвии 8640 человек.