Кариньш: живая очередь должна стать повседневной частью процесса вакцинации

"Я думаю, уже скоро вакцинация станет частью повседневной жизни. Если процесс вакцинации идет недостаточно гладко, то нам нужно найти способ его ускорить, а живая очередь- это дополнительный элемент, который может помочь. Это также уменьшило бы фрустрацию в той части общества, которая не относится к приоритетным группам, но осознает риск заболевания Covid-19 и хочет пройти вакцинацию", - сказал премьер-министр.