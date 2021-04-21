airBaltic увеличила разрешенный вес зарегистрированного багажа

"В течение последнего года мы пересмотрели наши продукты. Мы ввели новые виды билетов, обеспечили дополнительную гибкость для пассажиров, а теперь увеличили вес зарегистрированного багажа до уровня, какой airBaltic еще не предлагала", - заявил руководитель авиакомпании Мартин Гаусс.
Пассажиры с бронированием билетов GREEN Classic и GREEN Plus теперь могут бесплатно зарегистрировать одну сумку весом до 23 кг. Для семьи, путешествующей с двумя детьми и четырьмя единицами багажа, это будет означать 12 кг багажа дополнительно.
Пассажиры с билетами класса GREEN могут добавить к своему бронированию единицу зарегистрированного багажа за дополнительную плату. Также допустимый вес багажа увеличен для пассажиров бизнес-класса, членов airBaltic Club и пассажиров, которые путешествуют со спортивным снаряжением.
airBaltic также продолжает предлагать своим пассажирам услугу тяжелой ручной клади. Приобретая эту услугу, пассажиры за отдельную плату от 11,99 евро могут увеличить вес ручной клади на 4 кг. Таким образом, общий вес ручной клади можно увеличить до 12 кг.