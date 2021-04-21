airBaltic увеличила разрешенный вес зарегистрированного багажа

"В течение последнего года мы пересмотрели наши продукты. Мы ввели новые виды билетов, обеспечили дополнительную гибкость для пассажиров, а теперь увеличили вес зарегистрированного багажа до уровня, какой airBaltic еще не предлагала", - заявил руководитель авиакомпании Мартин Гаусс.

Пассажиры с бронированием билетов GREEN Classic и GREEN Plus теперь могут бесплатно зарегистрировать одну сумку весом до 23 кг. Для семьи, путешествующей с двумя детьми и четырьмя единицами багажа, это будет означать 12 кг багажа дополнительно.

Пассажиры с билетами класса GREEN могут добавить к своему бронированию единицу зарегистрированного багажа за дополнительную плату. Также допустимый вес багажа увеличен для пассажиров бизнес-класса, членов airBaltic Club и пассажиров, которые путешествуют со спортивным снаряжением.