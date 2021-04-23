Сара Цакаревич - обворожительная француженка со скромными успехами на корте

Сара Цакаревич - обворожительная француженка со скромными успехами на кортеInstagram недели
24-летняя французская таннисистка Сара Цакаревич - героиня сегодняшней рубрики Instagram недели.
24-летняя французская таннисистка Сара Цакаревич - героиня сегодняшней рубрики Instagram недели.
Сара Цакаревич родилась 12 марта 1997 года во Франции. За время своей карьеры теннисистка не поднималась в мировом рейтинге WTA выше 304-го места, а в данный момент фарнцуженка и вовсе занимает 413-е место.
К 24 годам Сара заработала 83 906 долларов призовых. В активе Цакаревич три одиночных титула ITF и один в парном разряде. Сара ни разу не выступала на турнирах серии WTA, однако дважды принимала участие в квалификации "Ролан Гаррос" в 2017 и 2018 годах.
В интернете довольно скупая информация о теннисистке из-за её довольно скромных успехов на корте. Да что там информация, на официальном сайте WTA в её профиле нет даже фотографии. Зато снимков обворожительной француженки предостаточно в её Instagram.