"Дело о перевороте" сблизило Минск и Москву перед визитом Лукашенко к Путину. Чем это обернется?

Насколько серьезен американский след?

Отметим, однако, что тот же Песков не захотел комментировать слова Лукашенко о причастности к покушению на него высшего политического руководства США. Кремль все-таки более осторожен с бросанием таких камней.

К слову, и в сюжетах белорусского телевидения не было представлено доказательств того, что за спинами Федуты, Зенковича, Костусёва и еще четырех персон, дискутировавших в зуме о способах смены власти в Беларуси, стоят ЦРУ или сам старик Байден. То, что часть этих персон имеет американское гражданство, еще ни о чем не говорит.

Да и простой риторический вопрос возникает: неужели ЦРУ стало бы делать ставку на группу дилетантов, которые так легко палятся в социальных сетях и чатах? Ведь записанные зум-дискуссии рассылались многим людям. А тот же Зенкович, кажется, делал все, чтобы привлечь к себе внимание белорусских спецслужб, - например, бросая через Facebook клич о создании неких дружин народной самообороны. Настоящие агенты, истинные заговорщики так себя не ведут. Они элементарно не отсвечивают.

Опытный, спокойный Костусёв, как представляется, в этой истории вообще сбоку припека. Если экстравагантного Зенковича и увлекающегося Федуту могли подвести под монастырь политические амбиции, то глава Партии БНФ, вероятно, просто имел неосторожность откликнуться на приглашение поучаствовать в раскрепощенной онлайн-дискуссии, за которую, как потом выяснилось, ухватился КГБ.

"Родину зачищать" станут еще яростнее

Так или иначе, но сейчас большое белорусское начальство считает, что получило пиаровские козыри для игры как на внутренней, так и на международной арене.

Вопрос, однако, в том, насколько сильны эти козыри. Хотя бы потому, что доверие к правящей верхушке, спецслужбам и пропаганде у значительного числа белорусов - ниже плинтуса. Тяжеленько с доверием и со стороны изрядной части зарубежья.

Внутри страны весьма предсказуемо дальнейшее закручивание гаек. С мотивацией на почве "дела о перевороте": видите, мол, как коварны и безжалостны враги "батьки", какие это волки в овечьей шкуре, с ними по-хорошему нельзя.

Лукашенко на субботнике заявил: "…Сейчас мы их будем мочить так, что им мало не покажется". "Они" - это для Лукашенко обычно собирательное обозначение всех, кто против него. Так что вполне логично ожидать зачистки остатков политической оппозиции, гражданского общества, независимых СМИ.

Также вождь режима заинтриговал сообщением, что вскоре подпишет архиважный декрет, соль которого вот в чем: "…Даже если меня не будет, по-народному говоря, “только через мой труп”, у них ничего не получится". Снова, как видите, возникают эти "они".

Комментаторы гадают, о чем будет этот эпохальный документ, высказывают разные версии (от создания некоего супероргана с термоядерными полномочиями до вхождения в Россию), но едины в том, что для тех, кто хочет перемен, ничего хорошего не ожидается.

Вероятно, сверхзадача декрета состоит в том, чтобы наглухо заблокировать демократические преобразования в стране и при Лукашенко, и в случае его ухода (или полуухода на пост некоего белорусского аятоллы).

А в Кремле потирают руки

А вот насколько удачным для Лукашенко окажется визит в Москву - это большой вопрос. Да, в Кремле могут покровительственно похлопать по плечу: здорово, мол, даете отпор заокеанским супостатам, - но расщедрятся ли на деньги и прочие материальные поощрения?

Похоже, что сейчас Кремль решил дожимать белорусского партнера с дорожными картами интеграции, другими вопросами, решение которых призвано укрепить российское влияние на Беларусь. И выдавать большие пряники до подписания пакета этих карт Москва вряд ли разгонится.

Белорусское же руководство, войдя в раж с разоблачением "заговора пикейных жилетов", только осложняет отношения с Западом, и особенно Вашингтоном. Оно продолжает в упоении сжигать мосты (хотя, возможно, считает, что умело повышает ставки в торге).