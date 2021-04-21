Видео ⟩ В Эстонии 11-летний ребенок в свой день рождения сел за руль и разогнался до 100 км/ч

На видео видно, как 11-летний мальчик находится за рулем, снимает же мальчик, сидящий рядом с ним. По словам пассажира, водитель только что разогнал машину до ста километров в час.

Спустя некоторое время полиция связалась с отцом мальчика, который признал, что уже ждал звонка от сотрудников правоохранительных органов. Руководитель участковых полицейских Тартумаа Анти Пейпонен сказал, что отец был очень напуган, потому что именно он пустил сына за руль.

На вопрос полицейского, зачем он это сделал, отец сказал, что хотел порадовать своего сына в день его рождения, потому что мальчик очень хотел поуправлять машиной.