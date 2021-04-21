Пожар в Елгаве: горели несколько зданий и машин

Несколько зданий и автомобилей горели открытым пламенем. Пламя охватило склад, сарай, навес, две разобранные машины, моторную лодку, кроме того, загорелись прошлогодняя трава и восемь деревьев.

Пламя распространилось на площадь в более чем 1000 кв. метров. В течение двух часов пожар повышенной опасности был локализован, но работы по тушению продолжились.

На месте происшествия работали 35 пожарных, они используют восемь автоцистерн и автолестницу.

Пожарные защитили от огня два находящихся рядом жилых дома.