Пожар в Елгаве: горели несколько зданий и машин

Пожар в Елгаве: горели несколько зданий и машинДополнено
В Елгаве, на 2-й линии, в среду вечером загорелись несколько зданий и припаркованных рядом автомобилей, сообщает агентство LETA.
В Елгаве, на 2-й линии, в среду вечером загорелись несколько зданий и припаркованных рядом автомобилей, сообщает агентство LETA.
Несколько зданий и автомобилей горели открытым пламенем. Пламя охватило склад, сарай, навес, две разобранные машины, моторную лодку, кроме того, загорелись прошлогодняя трава и восемь деревьев.
Пламя распространилось на площадь в более чем 1000 кв. метров. В течение двух часов пожар повышенной опасности был локализован, но работы по тушению продолжились.
На месте происшествия работали 35 пожарных, они используют восемь автоцистерн и автолестницу.
Пожарные защитили от огня два находящихся рядом жилых дома.
Информации о пострадавших нет. Один человек успел эвакуироваться из горящего здания до прибытия пожарных.
April 21, 2021