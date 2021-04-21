Ср, 21.04.2021
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Пожар в Елгаве: горели несколько зданий и машин
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ФОТО: Twitter@BreakingLv

В Елгаве, на 2-й линии, в среду вечером загорелись несколько зданий и припаркованных рядом автомобилей, сообщает агентство LETA.

Несколько зданий и автомобилей горели открытым пламенем. Пламя охватило склад, сарай, навес, две разобранные машины, моторную лодку, кроме того, загорелись прошлогодняя трава и восемь деревьев.

Пламя распространилось на площадь в более чем 1000 кв. метров. В течение двух часов пожар повышенной опасности был локализован, но работы по тушению продолжились.

На месте происшествия работали 35 пожарных, они используют восемь автоцистерн и автолестницу.

Пожарные защитили от огня два находящихся рядом жилых дома.

Информации о пострадавших нет. Один человек успел эвакуироваться из горящего здания до прибытия пожарных.

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