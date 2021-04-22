В среду вторую прививку от Covid-19 получило рекордное число людей

Первую дозу вакцины в среду получили 6215 человек.
Еще более высокий показатель - 9 114 вакцинированных за день - был зарегистрирован 7 апреля.
В первые три дня этой недели вакцинировались в среднем 6220 человек в день, а за последние семь дней - в среднем 5502 человека в день.
Менее половины привитых вчера составили люди старше 60 лет, каждый четвертый вакцинированный был человеком с хроническим заболеванием. Прививки получили немногим менее 1000 работников образовательных учреждений, сотрудники оперативных служб и приоритетных учреждений отраслей.
На сегодняшний день первую прививку от Covid-19 получило 10,45% населения Латвии, обе дозы - 1,73%.